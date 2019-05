Stallone zapowiada powrót Rambo, Rocky'ego i Cobry

Podczas podsumowującego jego karierę spotkania, które odbyło się w Cannes, Sylvester Stallone opowiedział nie tylko o nadchodzącym. Aktor zapowiedział też, że ma pomysł na powrót Rocky'ego oraz Cobry. Stallone zaczął od nowego filmu o Rambo, który trafi do kin we wrześniu:, dodał aktor.Choć po premierze Stallone zapowiadał, że kończy z rolą Rocky'ego, teraz najwyraźniej zmienił zdanie:Niestety, aktor nie jest tu zbyt precyzyjny w opisywaniu swojego pomysłu. Czy chodzi o to, że Rocky wyjeżdża z kraju w towarzystwie nowego kolegi-imigranta? Stallone zdradził też, że ma pomysł powrotu do filmu(1986), w którym wcielił się w bezkompromisowego policjanta, porucznika Mariona "Cobrę" Cobrettiego., powiedział gwiazdor.Na powrót którego z bohaterów Stallone'a czekacie najbardziej?