FOTO: John Rambo wyrusza na ostatnią misję

Czekacie na premierę Sylvester Stallone też obgryza paznokcie i znów dzieli się na Instagramie zdjęciami z filmu. Cóż, na PG-13 to nie wygląda.70-letni John Rambo prowadzi spokojne życie na idyllicznej farmie w Arizonie przy granicy z Meksykiem. Bohater cierpi na zespół stresu pourazowego, więc dużo czasu spędza w barze, lecząc objawy alkoholem. Zaprzyjaźnił się z pracującą dla niego Marią Beltran i jej córką Gabriellą, dla której stał się niemalże zastępczym ojcem. Któregoś dnia Gabriella znika w dramatycznych okolicznościach i Rambo będzie musiał wrócić do niespokojnego stylu życia. Czeka go konfrontacja z groźnym meksykańskim kartelem...trafi do amerykańskich kin 20 września 2019 roku.