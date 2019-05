Fatality! "Mortal Kombat" w kinach tego samego dnia co He-Man

Warner Bros. ogłosił datę amerykańskiej premiery widowiska. I jest ona co najmniej zaskakująca. Studio wybrało bowiem 3 marca 2021 roku, czyli datę, którą zaledwie dzień wcześniej zarezerwowało Sony dla swojego widowiska o He-ManieSzczegóły fabuły filmu nie są na razie znane. Po sieci krążą jednak informacje o tym, że głównym bohaterem będzie Cole Turner. To bokser, wdowiec, ojciec 12-letniej Emily. Walczy o swoje za wszelką cenę i nigdy się nie poddaje. Na ekranie mają się za to pojawić m.in.: Kano, Sonya Blade, Jackson "Jax" Bridges i Sub-Zero.Obraz wyprodukuje James Wan . Za kamerą stanie Simon McQuoid.