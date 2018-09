Festiwal Filmów Rowerowych już w ten weekend w Kinie Muranów

3 2 1



Bike Days to przede wszystkim przegląd dobrego kina. Takiego z rowerem w roli głównej, drugoplanowej, lub epizodycznej. W programie znalazło się 5 filmów poruszających ważkie tematy społeczne, portretujące niebanalnych bohaterów lub po prostu traktujące o kolarstwie toro-wym, szosowym, podróżniczym, czy ostrym kole.- Już od kilku lat chcemy zaprezentować najlepsze filmy festiwalu stołecznej publiczności – mówi Michał Weksler, kurator programowy. – Dzięki współpracy z ANTYMATERIĄ i Kinem Muranów w 2018 roku stworzyliśmy wspólnie dwudniowego wydarzenia, na którym pokażemy kilka niezłych filmowych perełek.Wszystkie seanse odbędą się w Kinie Muranów, bilety do nabycia w kasach kina i na www. W cenie 18 zł bilet normalny, 16 zł bilet ulgowy.Więcej informacji na www.bikedays.pl Harmonogram Festiwalujęzyk: hiszpański; napisy: angielskie, polskieW maju 2016 grupa madryckich rowerowych śmiałków zrzeszonych pod szyldem "The Roosters" postanowiła pokonać dystans ponad 1400 km w 22 dni – z Niigata do Mount Aso w Japonii. Dokument jest zapisem tej niesamowitej podróży. "KOGUCI" byli naszymi gośćmi w 2017 roku i ponownie odwiedzą Wrocław podczas trwania tegorocznej edycji Festiwalu.język: angielski napisy: polskieRyokou po japońsku oznacza "podróż". To opowieść o determinacji australijskiego sportowca, Shana Perkinsa, który w kraju Kwitnącej Wiśni postanawia na nowo zdefiniować swoje życiowe i sportowe cele i podejmuje wyzwanie w jednej z najbardziej wymagających dziedzin kolarstwa – Keirinie. Mocno elitarna dyscyplina niechętna jest początkowo sprinterowi. Jednak upór i konsekwencja finalnie przynoszą upragnione rezultaty.język: angielski, francuski, suahilii napisy: polskie, angielskieWszyscy znamy najnowszą historię Rwandy i dramat, jaki rozciął kraj na pół. Pewnie czytaliśmy Tochmana, może widzieliśmy jakąś fabułę lub dokument. Rising from Ashes to pełnometrażowy dokument o pierwszej kolarskiej reprezentacji Rwandy przygotowującej się do startu w Igrzyskach Olimpijskich 2012. Opowieść symbolizująca przełamanie barier i granic w sporcie zarezerwowanym dotąd dla "białych", oraz tych wewnętrznych między skonfliktowanymi grupami etnicznymi. To film, w którym rower jest symbolem zmian, zarówno indywidualnych, jak i społecznych oraz ustrojowych. Naprawdę świetna produkcja. Bardzo budująca.język: hiszpański, angielski napisy: polskie, angielskieBractwo Ovarian Psycos to grupa latynosek zamieszkujących wschodnie Los Agneles. Przemierzając ulice miasta w świetle księżyca, mogą odciąć się od codziennych problemów i trudności. Film opowiada o sile zjednoczenia kobiet w świecie zdominowanym przez przemoc i gangi. Jazda na rowerze to dla nich antidotum na szarą i niebezpieczną rzeczywistość, w której przyszło im żyć. Brutalny dokument, który może wstrząsnąć widzem. Uwaga.język: francuski napisy: polskie, angielskiePoznając świat kurierów rowerowych szwajcarskiej Lozanny, wchodzimy w rzeczywistość trójki z nich. Każde znalazło się w krytycznej sytuacji i musi podjąć szereg ważkich decyzji z typu tych "życiowych". Film ukazuje, nazywa i punktuje trudności w znalezieniu swojego miejsca w tym wymagającym zawodzie. To nie jest sezonowa przygoda z rozwożeniem pizzy czy letnie saksy w pięknym mieście. Wątpliwości, czy obrany kierunek jest słuszny, to często zadawane sobie pyta-nie, niezależnie z jakiego kraju się pochodzi. Kurierzy, rzecz o Was i dla Was.