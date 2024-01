Koncert z muzyką z "The Last of Us" również w Polsce!

Koncert "The Sounds of the Fireflies" zabierze słuchaczy w muzyczną podróż przez świat gier " The Last of Us ". Te tytuły, z ponad 80 nagrodami, 17 milionami sprzedanych egzemplarzy oraz sukcesem telewizyjnej adaptacji, zdobyły serca graczy na całym świecie. BAFTA-nominowane ścieżki dźwiękowe, skomponowane przez Oscara zdobywającego Gustavo Santaolallę, tworzą napięty klimat, który idealnie współgra z emocjonalnymi wyzwaniami gry.Santaolalla, znany z osiągnięć w świecie muzyki filmowej, takich jak dwie statuetki Oscara za " Tajemnica Brokeback Mountain " i " Babel ", wniósł swoje unikalne brzmienie do świata gier. Tworząc muzykę do " The Last of Us " i jej sequela, wprowadził w życie unikalną wizję artystyczną, która przekształciła obie gry w emocjonalne dzieła sztuki.Poza samym koncertem, uczestnicy będą mieli okazję do osobistego spotkania z kompozytorem. Gustavo Santaolalla, w ramach warsztatów i sesji pytań i odpowiedzi, podzieli się swoimi doświadczeniami i wskazówkami z aspirującymi muzykami oraz fanami.Ceny biletów zaczynają się od 199 PLN, z opcją limitowanych vouchery VIP za 599 PLN, które obejmują miejsca premium i dostęp do spotkania z kompozytorem. Bilety są już dostępne na stronie gmfest.com, a ich ilość jest ograniczona.