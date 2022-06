Remake "The Last of Us Part I" jeszcze w tym roku na PlayStation 5

"The Last of Us Part I" - co nowego?

PlayStation ogłosiło, że 2 września tego roku posiadacze konsol PlayStation 5 będą mogli na nowo przeżyć przygody Ellie i Joela w remake'u pierwszego " The Last of Us ". Co więcej, gra w przyszłości trafi również na komputery PC. Poniżej możecie obejrzeć zapowiadające remake wideo. The Last of Us Part I " to nie tylko dużo lepsza oprawa graficzna i nowe modele postaci, ale i usprawnienia w rozgrywce, poprawione sterowanie, masa ustawień w menu dostępności oraz wsparcie dla haptycznym wibracji, przestrzennego dźwięku i adaptacyjnych triggerów. Do gry dołączony będzie również prequel " Left Behind ". Gra będzie dostępna zarówno w sprzedaży cyfrowej, jak i pudełkowej, a poza podstawową wersją (wycenioną na 339 złotych) będziecie mogli kupić również edycję specjalną (50 złotych droższą). Droższe wydanie da Wam zwiększoną szybkość wytwarzania przedmiotów, szybsze leczenia, szybsze przeładowywanie pistoletu 9mm, większy magazynek karabinu, wybuchowe strzały, tryb speedrun, filtr do trybu foto oraz sześć skórek na broń.Naszą recenzję pierwszego " The Last of Us " w oparciu o oryginalne wydanie na PlayStation 3 możecie przeczytać pod tym linkiem Jeśli chcecie zobaczyć jak remake wypada w starciu z wydanym na PlayStation 4 remasterem to tutaj możecie zobaczyć porównanie przygotowane przez YouTubera Cycu1 PlayStation podzieliło się również nowym zdjęciem ze zmierzającego na HBO Max serialu "The Last of Us", na którym możemy zobaczyć Joela ( Pedro Pascal ) i Ellie ( Bella Ramsey ). Dowiedzieliśmy się również, że w serialu pojawią się Troy Baker i Ashley Johnson - aktorzy, którzy odegrali główne role w grach, jednak w kogo się wcielą w produkcji HBO nie ujawniono.Naughty Dog pracuje również nad grą sieciową w świecie "The Last of Us". Ma to być samodzielny tytuł, o którym więcej dowiemy się w przyszłym roku.