Ellie i Abby powracają w "The Last of Us Part II Remastered"

Nowa wersja gry wprowadza szereg technologicznych ulepszeń, w tym nowy tryb "No Return", który oferuje losowo generowane spotkania w stylu roguelike oraz możliwość wyboru różnych postaci. Oprócz tego, gracze mogą cieszyć się nowym trybem "Guitar Free Play" oraz eksplorować tzw. "Lost Levels" - wcześniej niewykorzystane fragmenty gry, wzbogacone o komentarz twórców. The Last of Us Part II Remastered " zaoferuje również usprawnioną grafikę, w tym tryb 4K, lepszą jakość tekstur i cieni, a także integrację z kontrolerem DualSense, zapewniając jeszcze większe wrażenia podczas gry. Dodatkowo, studio Naughty Dog zapewniło, że zadbano o liczne opcje dostępności, w tym opis dźwięku i integrację z wibracjami kontrolera.Warto wspomnieć o tym, że właściciele gry na PlayStation 4 będą mogli zaktualizować swoją wersję do "Remastered" za 10 dolarów. Premiera gry zaplanowana jest na 19 stycznia 2024 roku. Czy czekacie na nową, odświeżoną odsłonę tej gry?