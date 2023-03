Growa Ellie jako matka dziewczynki w finałowym odcinku "The Last of Us"

"The Last of Us" – adaptacja gry

Najbliższy poniedziałek 13 marca będzie wilkim dniem dla miłośników kina. Nie tylko poznamy wtedy wyniki tegorocznego oscarowego wyścigu ( pod linkiem TUTAJ znajdziecie wyniki naszej oscarowej ankiety, w której mogliście typować swoich faworytów), ale też zobaczymy, jak kończy się pierwszy sezon " The Last of Us ". Napięcie przed zakończeniem serii jest bardzo wysokie, podobnie jak oczekiwania względem niego. W sieci znaleźć można dużo teorii na temat tego, co się wydarzy w 9. odcinku pod tytułem "Look for the Light" i czy to będzie huczne zamknięcie. Część z nich jest na tyle intrygująca, że postanowiliśmy się im przyjrzeć. Na przykład zdjęciu, na którym widać aktorkę Ashley Johnson w roli kobiety w ciąży o imieniu Anna. Wiemy, że to serialowa matka Ellie Ciekawostka polega na tym, że Ashley Johnson jest aktorką użyczającą głosu Ellie w oryginalnej grze " The Last of Us ".Tym samym aktorka dołącza do grona innych gwiazd znanych z gry, którzy pojawiali się też w serialu. Są to Troy Baker (growy Joel), Jeffrey Pierce (Tommy, brat Joela w grze) i Merle Dandridge (Marlene, szefowa Świetlików).Pod linkiem TUTAJ możecie już przeczytać naszą recenzję całego sezonu serialu. W dziale SERIAL KILLERS znajdziecie też recenzje wideo wszystkich dotychczasowych odcinków, a rozmowa o ostatnim trafi na Filmweb już wkrótce po premierze.