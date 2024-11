Festiwal JAZZ W FILMIE.PL w dniach 15-16 listopada w Warszawie

O festiwalu JAZZ W FILMIE.PL

Festiwal JAZZ W FILMIE.PL jest to jedyny w Polsce festiwal kompleksowo zajmujący się prezentacją dzieł polskiej kinematografii wykorzystujących muzyczne ilustracje tworzone przez polskich jazzmanów. Ten bardzo szczególny dział historii polskiego kina, którego początki sięgają połowy lat 50. kiedy to uwolniony z symbolicznych „katakumb” polski jazz rozpoczął swoją przygodę z filmem. Jazzmani i filmowcy stali się jedną rodziną, a polskie kino zyskało dodatkowy atut – ścieżki dźwiękowe tworzone przez najwybitniejszych przedstawicieli rodzimego środowiska jazzowego od Jerzego Matuszkiewicza Andrzeja Kurylewicza po Komedę i Tomasza Stańko Tegoroczna, trzecia edycja Festiwalu JAZZ W FILMIE.PL konsekwentnie realizuje założenia programowe całego wydarzenia ogłoszone podczas inauguracyjnego festiwalu w roku 2022. Najważniejsze z nich, oprócz promocji i prezentacji wybranych obrazów, to: eksponowanie dorobku polskiego jazzu w kontekście rozwoju polskiej filmografii jazzowej, odszukiwanie i ponowna repremiera zapomnianych dzieł polskich twórców filmowych we wszystkich odmianach gatunkowych oraz organizacja wieczorów kompozytorskich poświęconych wybranym kompozytorom – ważnym postaciom w historii polskiego jazzu.Tego roku, bohaterem spotkania monograficznego będzie kompozytor Andrzej Trzaskowski . Zostanie pokazany obraz z muzyką pisaną na potrzeby scenicznych widowisk (Nihil Est Stefana Szlachtycza), wspomnienie programów edukacyjnych realizowanych na potrzeby Polskiej Telewizji (Spotkanie z jazzem), zaś w ramach cyklu Perła Polskiej Filmografii Jazzowej - fabuła Zuzanna i chłopcy z 1961 roku Stanisława Możdżeńskiego, przywołująca klimat jazzowych Kalatówek w 65. rocznicę tego wydarzenia.Drugi dzień festiwalu poświęcony będzie Krzysztofowi Komedzie w związku z przypadającą w tym roku 55. rocznicą jego śmierci. W programie retrospektywa krótkich filmów z muzyką Komedy ( Polański Kondratiuk ), archiwalia Polskiej Telewizji (program Jazz w filharmonii) oraz krótkie reportaż e z zasobów Polskiej Kroniki Filmowej. W sekcji Perły Polskiej Filmografii Jazzowej - film fabularny Jerzego Skolimowskiego - " Le Départ " z 1967 roku.Festiwal to nie tylko pokazy filmowe. To także spotkania, rozmowy i spotkania z twórcami. Gośćmi festiwalu byli do tej pory Janusz Majewski Urszula Dudziak . Tym razem na rozmowy o związkach kina i muzyki jazzowej zaprosiliśmy reżysera Jerzego Skolimowskiego i dziennikarza Tomasza Tłuczkiewicza.Więcej informacji na oficjalnej stronie festiwalu: