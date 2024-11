Festiwal WATCH DOCS - tu się rozmawia. Zapraszamy od 22 listopada

DEBATY NA WATCH DOCS

Do 1 grudnia filmy będzie można oglądać w warszawskich kinachw Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na platformie2 grudnia bezpłatna kolekcja specjalna wybranych najlepszych filmów z ostatnich lat trafi naW tym roku w Konkursie Głównym zobaczymy dziesięć starannie wybranych dokumentów, a pokazom będą towarzyszyć spotkania z publicznością: Agnieszki Zwiefki – poruszająca historia nastoletniej Kurdyjki, która mimo traumatycznych przeżyć w przygranicznym lesie postanawia wraz z rodziną zamieszkać w Polsce. Po warszawskiej premierze, która będzie jednym z pierwszych festiwalowych wydarzeń, zapraszamy na spotkanie z reżyserką i bohaterami tego niezwykłego filmu– czyli brawurowy portret feministycznej ikony electro – punka– fascynujący obraz pełnej niezwykłych postaci bazy taksówkarzy na paryskim lotnisku, w którym odbija się współczesna Francja - reżyser Vadim Dumesh spotka się z widzami po obu seansach- wielokrotnie nagradzany dokument poświęcony mieszkańcom blokowiska w Belfaście, wciąż żyjących czasami, w których lojalność była ważniejsza niż życie. Reżyserka Alessandra Celesia przyjedzie do Warszawy i spotka się z widzami, który zabiera nas w podróż do kolejnych poziomów wirtualnego świata. Pokazy połączone z rozmową z reżyserką Adele Tulli - najważniejszy tegoroczny dokument poświęcony wojnie w Ukrainie. Oksana Karpovych odpowie online na pytania widzów po warszawskiej premierze filmu. Z kolei po drugim seansie zapraszamy na debatę poświęconą obrazom wojny.- Również w konkursie głównym zobaczymy- nowy film chińskiego mistrza obserwacji Wanga Binga , którego bohaterowie – najemni pracownicy z głębokiej prowincji - próbują odnaleźć się w świecie, który ma im do zaoferowania najniższą możliwą stawkę Errola Morrisa - prekursor amerykańskiego dokumentu kreacyjnego nagrodzony Oscarem za " Mgły wojny ", tym razem demaskuje szokujące praktyki służb migracyjnych w USA. Stephena Mainga , który obserwuje partyzanckie działania aktywistów usiłujących założyć związek zawodowy w korporacji słynącej z bezwzględnego traktowania pracowników Eliny Psykou analizuje wysiłki kobiet próbujących odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, pokazując jednocześnie do jakiego stopnia dyskurs o prawach kobiet został w Europie zdominowany przez męski punkt widzeniaPoza gośćmi filmów konkursowych do Warszawy przyjedzie również, amerykańska reżyserka filipińskiego pochodzenia. Weźmie ona udział w pracach jury konkursu głównego oraz spotka się z naszymi widzami. Pierwsze z tych spotkań odbędzie się już trzeciego dnia festiwalu –Gorąco zapraszamy także na. W pierwszą niedzielę festiwalu, po seansie " Rozdzielonych " autorstwa Errola Morrisa (konkurs główny) o tym, jak od kuchni wygląda świat niezależnego kina w Ameryce Północnej opowie Kathy Susca, współdyrektorka największego alternatywnego dystrybutora dokumentu w USA: The Film Collaborative z Los Angeles.Dyskusje i debaty tradycyjnie zajmują ważne miejsce w programie WATCH DOCS. Z udziałem dziennikarzy, ekspertów, aktywistów i filmowców będzie można porozmawiać m.in. o prawnych meandrach procesu uzgadniania płci w Polsce, rosyjskich szpiegach, trafiającym do nas obrazie wojny w Ukrainie, ściganiu zbrodni wojennych w kontekście konfliktu na Bliskim Wschodzie, kryzysie humanitarnym na polskiej granicy. Wszystkie dyskusje będą się odbywać po seansach korespondujących z nimi filmów:23.11 sobotaDebata po seansie filmu " Być jak Mikołaj " (światowa premiera, Kino Muranów, godz. 18.15)24.11 niedzielaDebata po seansie filmu " Antidotum " (Kinoteka 2, godz. 18.00)25.11 poniedziałekDebata po seansie filmu " Pies też człowiek " (KINOMUZEUM, godz. 18.00)26.11 wtorekDebata po seansie filmu " Przechwycone " (Kino Muranów, godz. 18.00)27.11 środaDebata po seansie filmu " Strefa zero " (KINOMUZEUM, godz. 18.00)28.11 czwartekDebata po seansie filmu " Drzewa milczą " (Kino Muranów, godz. 19.00)29.11 piątekDebata po seansie filmu " Deszczu nie będzie " (Kino Muranów, godz. 20.00)