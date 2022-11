Festiwal WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie rusza 2 grudnia

Rewolucja w Chile, dwuznaczny eksperyment z dochodem gwarantowanym w Kenii, zabójstwo dziennikarza, które wywraca do góry nogami słowacką scenę polityczną i Berlin rozbrzmiewający muzyką tureckich imigrantów - zbliża się 22 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.Festiwal rozpocznie się już w piątek, 2 grudnia i potrwa dziesięć dni. Pokazy filmów i spotkania z twórcami będą odbywały się w kinach Muranów i Kinoteka w Warszawie – oraz online na platformie mojeekino.pl.W programie znalazło się ponad 50 światowej klasy dokumentów. Obok Konkursu Głównego filmy startują w Zielonym Konkursie - znalazły się w nim tytuły poświęcone ratowaniu zagrożonych gatunków, morskim ekosystemom i przeterminowanemu modelowi postępu opartego na ropie naftowej. Dodatkową sekcją w tym roku jest sekcja "O zwierzętach i ludziach" - jest ona poświęcona wzajemnym relacjom ludzi i zwierząt. Wśród jej bohaterów znalazły się psy czekające na adopcję w schronisku, drapieżne ptaki spadające z nieba w ogarniętej chaosem azjatyckiej metropolii czy zagrożone wyginięciem jaguary w boliwijskiej dżungli.Podczas 22 edycji festiwalu WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie będzie można również poznać dokumenty Patricio Guzmána . Chilijski mistrz dokumentalnej poezji jest tegorocznym laureatem Nagrody im. Marka Nowickiego, przyznawanej przez Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka za wybitne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie.22 WATCH DOCS to również filmy o propagandzie oraz panorama współczesnego dokumentu poświęconego prawom człowieka: filmy o zbrodniach wojennych w Ukrainie, pułapkach prywatyzacji systemu domów opieki w Finlandii czy możliwościach i zagrożeniach związanych z używaniem największej światowej platformy social media.Poza pokazami filmów WATCH DOCS to również debaty wydarzenia specjalne, między innymi:3 grudnia, 19:20, Kinoteka 4 - Ludzkie prawa zwierząt. Dyskusja po projekcji filmu "Adopciaki" (18:00)4 grudnia, 18:30, Kino Muranów - Sąsiedzi za płotem. Dyskusja po premierze filmu "Młoda Białoruś" (17:30) z udziałem twórców5 grudnia, 19:15, Kinoteka 3 - Kto postawi Putina przed sądem? Dyskusja po projekcji filmu "Ukraina. Na tropie rosyjskich zbrodni" (18:15)6 grudnia, 19:45, Kino Muranów - Czy da się zabić dziennikarskie śledztwo? Dyskusja po projekcji filmu " Jak zabić dziennikarza " (18:00)7 grudnia, 19:45, Kinoteka 3 - Zrównoważona moda. Czy da się odpowiedzialnie ubrać świat? Dyskusja po projekcji filmu " Moda od nowa " (18:00)8 grudnia, 20:00, Kinoteka 3 - Bohaterowie i kolaboranci. Jak Czesi radzą sobie z pamięcią historyczną? Spotkanie po projekcji filmu " Rekonstrukcja inwazji " (18:15) z udziałem reżysera8 grudnia, 19:00-21:00, ADA Puławska - Festiwalowy print w ramach akcji Selfisz w duchu no waste9 grudnia, 19:45, Kino Muranów - Jakiego aktywizmu potrzebuje las? Dyskusja po projekcji filmu " Delikado. Obronić las " (18:00)11 grudnia, 17:00, Kinoteka - Pokaz zwycięskiego filmu 22. MFF WATCH DOCS - bezpłatne bilety (2 bilety/ os) do odbioru w kasie kina od 2 grudnia.WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową.Poza międzynarodowym grudniowym festiwalem w Warszawie WATCH DOCS to także festiwal objazdowy w 30 polskich miastach, festiwal on-line, projekt WATCH DOCS Zrób to sam oraz WATCH DOCS Belarus.Organizatorem MFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Współfinansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa, Ambasada Królestwa Niderlandów, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Open Society Foundations.Szczegóły na stronie www.watchdocs.pl