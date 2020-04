Festiwal w Annecy przesunięty na 2021

Międzynarodowy Festiwal Animacji w Annecy idzie w ślady innych, prestiżowych imprez. Tegoroczna edycja została przesunięta i odbędzie się dopiero w przyszłym roku, a konkretniej - w dniach 14-19 czerwca 2021.Zaplanowany pierwotnie na okres 15-20 czerwca festiwal miał być jubileuszową, 60. odsłoną. Przesunięcie go na niedaleką przyszłość było jednak niemożliwe - zwłaszcza, że łokciami w kalendarzu wciąż rozpycha się niepewne swojej przyszłości Cannes. Co ciekawe, oficjalną selekcję na bieżący rok, poznamy tradycyjnie 15 kwietnia."Sytuacja na świecie zmusza nas do stanowczego i racjonalnego działania. Musimy pokazać, że sprawa jest poważna i wyrazić głęboką wdzięczność dla pracowników służby zdrowia oraz udowodnić solidarność ze społeczeństwem" - czytamy w oświadczeniu organizatorów.