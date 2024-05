Film "Na drodze rozwoju: Visa" już do obejrzenia online!

Stanowi on okazję, by poznać ludzi z różnych krajów, którzy na co dzień współtworzą firmę Visa, jednego ze światowych liderów płatności cyfrowych. Poznajemy historie trojga bohaterów: Piotra, Farida oraz Mahalakshmi. Krok po kroku dowiemy się, dlaczego to właśnie Warszawa stała się ich drugim domem i jak odnaleźli się w tym mieście.Już teraz filmmożecie obejrzeć bezpłatnie na platformie online festiwalu MDAG pod linkiem TUTAJ Z kolei poniżej możecie obejrzeć nasz wywiad z twórcami filmu:Film stanowi okazję, by poznać ludzi z różnych krajów, którzy na co dzień współtworzą firmę Visa, jednego ze światowych liderów płatności cyfrowych. Poznajemy historie trojga bohaterów: Piotra, Farida oraz Mahalakshmi. Krok po kroku dowiemy się, dlaczego to właśnie Warszawa stała się ich drugim domem i jak odnaleźli się w tym mieście.