Newsy Filmweb Replay2025 już wkrótce. Zobacz, co warto wiedzieć!
news

Filmweb Replay2025 już wkrótce. Zobacz, co warto wiedzieć!

https://www.filmweb.pl/news/Filmweb+Replay+2025+ju%C5%BC+wkr%C3%B3tce.+Co+warto+wiedzie%C4%87-164136
Filmweb Replay2025 już wkrótce. Zobacz, co warto wiedzieć!
Filmweb Replay to Twoje osobiste podsumowanie roku na Filmwebie, statystyki ocenianych produkcji i wiele więcej. Oceniaj dalej, a my damy Ci znać, gdy podsumowanie będzie gotowe.

news_02.jpg


Kiedy podsumowanie będzie dostępne?


Do podsumowania Replay2025 zostały już tylko dwa tygodnie – warto wykorzystać ten czas, by nadrobić wszystkie oceny z tego roku.

Gdzie znajdziesz swoje podsumowanie?


Na Twoim profilu pojawi się sekcja Replay2025, to tam zobaczysz,  jak wyglądał Twój rok w świecie filmu i serialu. Wypatruj znaków!

Tylko na Filmwebie


Jeśli chcesz zobaczyć swoje Replay2025, załóż konto na Filmwebie i oceniaj filmy i seriale, my zajmiemy się resztą.

Niech moc będzie z Tobą!

Najnowsze Newsy

Nie żyje młody aktor Nikodem Marecki. Chłopiec miał 11 lat

41 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: Rekordowy "Zwierzogród 2"

14 komentarzy
Filmy

Karta Podarunkowa Multikina – filmowe emocje w prezencie!

Inne Filmy

Która gwiazda uważa, że "Czas krwawego księżyca" powinien być serialem?

14 komentarzy
Inne Filmy

Scarlett Johansson nadal broni i wspiera Woody'ego Allena

34 komentarze
Seriale Festiwale i nagrody

Zwycięzcy BNP Paribas Warsaw SerialCon!

Filmy Box office

Box Office USA: "Zwierzogród 2" z drugim najlepszym otwarciem

47 komentarzy