Karta Podarunkowa Multikina – filmowe emocje w prezencie!

Czy istnieje prezent, który zawsze trafia w gust, wywołuje pozytywne emocje i pozwala spędzić czas razem? Oczywiście! To Karta Podarunkowa Multikina, czyli zaproszenie do świata filmowych wrażeń, które zostają w pamięci na długo. Kartę można kupić w kasie każdego kina sieci Multikino.
Wspólne wyjścia, czas spędzony razem oraz realne, angażujące przeżycia to najlepszy prezent, jaki można podarować bliskiej osobie. Oglądanie filmu pozwala zanurzyć się w emocjach, oderwać od codzienności i przeżyć coś wyjątkowego. Właśnie dlatego kino pozostaje jedną z najpiękniejszych form eskapizmu.
Karty Podarunkowe Multikina są dostępne we wszystkich kinach sieci Multikino, można je doładować kwotą od 30 do 500 zł i są ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu. Za środki z karty można zakupić przekąski w popcorn barze, bilety na dowolny seans filmowy lub wybrane wydarzenie specjalne jak mocny maraton filmowy, spektakle teatralne, wystawy na wielkim ekranie, koncerty oraz opery.
W 2026 roku naprawdę będzie w czym wybierać, zwłaszcza w Multikinie! Filmową przygodę można rozpocząć na Pandorze, bo już pod koniec grudnia 2025 roku premierę ma "Avatar: Ogień i popiół
" w reżyserii Jamesa Camerona
lub oglądając jedną z rodzimych produkcji: "Dziki
" i "Wielka Warszawska
". W walentynkowy weekend będzie można wybrać się na romantyczne "Wichrowe Wzgórza
" z Margot Robbie
i Jacobem Elordim
lub na komedię "Dalej jazda! 2
" z rodziną Gugulaków.
Ponadto na widzów będą czekały spektakle teatralne z National Theatre Live: "Hamlet z Hiranem Abeysekerą", "Bądźmy poważni na serio" czy "Fifth Step. Krok piąty". W sieci Multikino miłośnicy opery i baletu będą mogli zobaczyć w 2026 roku między innymi operę "Traviata" oraz tryptyk baletowy "Dzieła Virginii Woolf".
Wiosną do repertuaru trafi muzyczna produkcja "Michael
". Wśród wielu znakomitych tytułów nadchodzących miesięcy wyróżniają się również "Diabeł ubiera się u Prady 2
", "Mortal Kombat 2
" oraz "Mandalorian & Grogu
", które wejdą na wielkie ekrany w maju. W wakacje również nie zabraknie wielkich kinowych hitów, takich jak: "Supergirl: Woman of Tomorrow
" z Milly Alcock
, "Odyseja
" w reżyserii Christophera Nolana
, "Spider-Man. Całkiem nowy dzień
" z Tomem Hollandem
i Zendayą
oraz "Cliffhanger
", w którym zagrają Lily James
i Pierce Brosnan
.
Okres jesienny i zimowy jak co roku przyniesie wiele filmowych emocji. Już we wrześniu do kin wejdzie "Resident Evil
", "Nasza rewolucja. Historia miłości Grażyny i Jacka Kuroniów
" z Magdaleną Popławską
i Arkadiuszem Jakubikiem
, biograficzny film "The Social Reckoning
", dwa thrillery "Whalefall
" i "Remain
" oraz "Igrzyska śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek
". Natomiast w grudniowym repertuarze pojawią się dwie kontynuacje kultowych już produkcji: "Avengers: Doomsday
" i "Diuna: Część trzecia
".
W 2026 roku nie zabraknie filmów dla rodzin z dziećmi. Już w styczniu pojawi się wyczekiwany "Spongebob: Klątwa pirata
", animacja "Miss Moxy. Kocia ekipa
" oraz film familijny "Psoty
". W lutym na widzów będą czekały "Kicia Kocia 6" i "Zmiennokształtni 2". 6 marca do kin trafi animacja Disneya "Hopnięci
" oraz film familijny "Za duży na bajki 3
", który tym razem podejmuje temat hejtu w Internecie. W kwietniu kinowe ekrany opanuje "Super Mario Galaxy Film
", w maju "Niesamowite przygody skarpetek 3", a w czerwcu "Toy Story 5
". W wakacje najmłodsi widzowie będą mogli wybrać się na "Minionki 3
", "Vaianę
" oraz "Psi Patrol i dinozaury
". Jesienią również nie zabraknie atrakcji: w listopadzie do kin trafi nowa animacja Disneya "Hexed
", a w grudniu — pełne przygód "Jumanji 3
".
Karta Podarunkowa Multikina to wejście do świata wielkich filmowych doświadczeń, które na długo pozostaną w pamięci. A wszystko może się zacząć od jednego prostego gestu: wręczenia Karty Podarunkowej, która jest dostępna we wszystkich kinach sieci Multikino w Polsce.
Więcej informacji o filmach i szczegółowy repertuar można znaleźć na stronie www.multikno.pl
Informacja sponsorowana