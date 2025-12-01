Poznaliśmy zwycięzców nagród podczas drugiej edycji BNP Paribas Warsaw SerialCon!

Międzynarodowy skład Jury; Richard Bullock, Edward K. Gibbon, Barry "Baz" Idoine, Susie Liggat i Frank Spotnitz, pod przewodnictwem Łukasza Palkowskiego wyłonił zwycięzców w ośmiu kategoriach! Na kapitule BNP Paribas Warsaw SerialCon wrażenie zrobiły najgłośniejsze polskie premiery ostatnich miesięcy co potwierdziło, że nie bez przyczyny seriale te są powszechnie uwielbiane przez widownię. Podczas gali zamknięcia poznaliśmy również laureata publiczności! Najlepszym Polskim Serialem Roku 2025 został "Heweliusz" od Netflixa
. Zachwycający mistrzowską realizacją i głębią fabuły, serial wyznacza nowe standardy w polskiej produkcji telewizyjnej. Produkcja Netflixa łączy intrygujący materiał źródłowy z emocjonującą narracją, która wciąga widza od pierwszej do ostatniej minuty. W swoim werdykcie Jury przekazuje; Byliśmy pod ogromnym wrażeniem nie tylko rozmachu serialu, lecz także jego intymności. Przedstawia on spójną wizję technicznie wyrafinowanego, kreatywnego i emocjonalnego podejścia w opowiadaniu historii. Najlepszy Polski Serial Roku 2025 to "Heweliusz" od Netflixa.
Jury swoje wyrazy uznania dla "Heweliusza"
, przekazali również wyróżniając dokonania twórców w innych kategoriach!
Nagrodą za Najlepszą Reżyserię
wyróżniono Jana Holoubka
. Współpraca reżysera z Netflixem
jest niezwykle owocna, twórca zrealizował już trzeci serial przy kolaboracji z serwisem streamingowym i każdy z nich trzyma znakomity poziom. Niemniej to właśnie "Heweliusz"
jest najbardziej kompletną produkcją. Przy uzasadnieniu werdyktu podano: Za wybitną pracę wynikającą z głębokiego zrozumienia, czym jest opowiadanie historii. (Za) mistrzowskie panowanie nad złożoną narracją i umiejętność ukształtowania jej w spójną opowieść.
Praktycznie każdy kto obejrzał już "Heweliusza"
jako jedną z najmocniejszych stron produkcji podkreśla poziom realizacji zdjęć. Tym samym kapituła konkursu nie mogła postąpić odmiennie i nagrodę za Najlepsze Zdjęcia
wręczyła Bartłomiejowi Kaczmarkowi
. Cały serial miał wyjątkowe zdjęcia. Innowacyjne, profesjonalne, stylowe – doskonała symbioza kunsztu operatorskiego i opowiadania historii. Zwycięzca ukazał nam wyrazisty punkt widzenia i wciągające doświadczenie
– przekazują członkowie Jury.
Werdykt Jury w przypadku "Heweliusza"
został potwierdzony również przez widownię BNP Paribas Warsaw SerialCon. Głosujący po seansach najbardziej upodobali sobie produkcję Netflixa. Tym samym "Heweliusz"
otrzymał Nagrodę Publiczności.
Kapituła BNP Paribas Warsaw SerialCon podjęła jednogłośną decyzję w kontekście roli aktorskiej, która zrobiła na niej największe wrażenie. Za rolę w serialu HBO MAX
- "Przesmyk"
wyróżniono Lenę Górę
, wręczając jej nagrodę za Najlepszą rolę żeńską
. Spośród tak różnorodnej selekcji znakomitych ról wszyscy byliśmy oczarowani zakresem i złożonością, jakie zaprezentowała laureatka tej nagrody. W bardzo wdzięczny sposób udźwignęła ciężar całego serialu.
Jurorzy w swoim werdykcie potwierdzili opinie widowni i krytyków, która zdecydowanie wskazuje kreację Ewy Oginiec, w której Lena Góra
podbija serca publiczności.
Sukces serialu "Przesmyk"
, to nie tylko produkcja HBO MAX
i główna rola, ale również znakomity scenariusz. Wciągająca fabuła, która balansuje między fikcją a dywagowaniem nad potencjalnym scenariuszem konfliktu we wschodniej Polsce jest niezwykle intrygująca. Nagrodę za Najlepszy Scenariusz
przyznano Karolinie Szymczyk-Majchrzak
, Danie Łukasińskiej
i Janowi P. Matuszyńskiemu
uzasadniając to następująco: W Polsce jest bez wątpienia wielu utalentowanych scenarzystów i było nam naprawdę trudno wyłonić zwycięzcę w tej kategorii. Nagrodziliśmy zwycięski projekt za pełen napięcia, błyskotliwy i inteligentny thriller, który zręcznie połączył międzynarodową intrygę z prawdziwymi poruszającymi emocjami.
Dwie statuetki trafiły również do serialu "Minuta Ciszy"
. Drugi sezon produkcji Canal+
to kontynuacja znakomitej gry Roberta Więckiewicza
, który został laureatem nagrody za Najlepszą rolę męską
. Przy podejmowaniu swojej decyzji jury wskazało: ujęła nas powściągliwa gra aktorska, cicha szczerość i pełne zaangażowanie w rolę. Ten aktor potrafi powiedzieć więcej oczami niż słowami. "Minuta Ciszy"
w swoim drugim sezonie pokazała znakomicie zarówno jakość gry aktorskiej doświadczonego aktora jak i aktorki, która jest na początku swojej kariery. W jeden z najciekawszych rywalizacji tegorocznych konkursów wyróżniono Karolinę Bruchnicką
i przyznano jej nagrodę Tommorow’s Icon
. Kapituła BNP Paribas Warsaw SerialCon miała przed sobą niezwykle trudną decyzję i postanowiła ku zaskoczeniu wszystkich przyznać nagrodę ex-aequo! Tym samym nagrodę otrzymała również Anna Karczmarczyk
za swoją wybitną rolę w serialu produkcji TVP
– "Czarna Śmierć"
. Jurorzy uzasadniając swoją decyzję przekazali, że: wszyscy nominowani zdobyli nasz podziw i szacunek, za naprawdę niezwykłe kreacje aktorskie. Dlatego też pozwolono nam przyznać tę nagrodę dwóm osobom – chcielibyśmy, żeby mogło ich być więcej. Nagrodzone osoby wykreowały porywające postacie, które zwiastują kolejne, równie obiecujące, wcielenia tych aktorek.
Nagrodę za Najlepszą reżyserię obsady
wręczono Marcie Kownackiej
za wybitną pracę przy produkcji Netflixa
– "Aniela"
. Serial ten wyróżnia się znakomitym doborem obsady, w której błyszczą nazwiska zarówno aktorów, którzy ugruntowali swoją pozycję na rynku filmowym, ale też takich, którzy niedawno zaliczyli swój debiut. Co więcej w "Anieli"
, wielu aktorom udało się przekuć swoje doświadczenia w role, z których ich jeszcze nie znaliśmy. To dzięki pracy reżyserki obsady stworzono tak nietuzinkowy projekt. Jurorzy wskazując zwyciężczynię podali: to zawsze trudna kategoria do oceniania, ale ten serial wyróżnił się niezwykłą główną rolą, wspieraną przez ekscytującą i zróżnicowaną młodą obsadę, która świetnie odzwierciedla otaczający nas świat.
Laureatką Nagrody im. Kasi Bajki
została Katarzyna Czajka-Kominiarczuk
, znana jako Zwierz Popkulturalny. Nagrodzona od lat udowadnia, że o kulturze popularnej można mówić z pasją, radością i głębokim namysłem. Kasia Czajka-Kominiarczuk
to twórczyni, która otworzyła swoim odbiorcom drzwi do zupełnie nowego sposobu myślenia o serialach, popkulturze i współczesnej narracji. Pokazuje, że seriale to nie tylko rozrywka — to także lustro naszych czasów, przestrzeń społecznych rozmów i miejsce, w którym opowiadamy sobie nawzajem, kim jesteśmy i czego się boimy, a za czym tęsknimy. Jej analizy są pełne erudycji, a jednocześnie bardzo przystępne; podpowiadają, na co warto zwrócić uwagę, ale nigdy nie odbierają widzowi własnej przygody z historią na ekranie. Kasia łączy ze sobą kompetencje krytyczki, pasji fanki i wrażliwości "opowiadaczki", w jej twórczości spotykają się ciekawość, humor i ogromne ciepło dla ludzi tworzących kulturę oraz dla tych, którzy ją współprzeżywają.
Druga edycja pierwszego międzynarodowego festiwalu seriali w Polsce – BNP Paribas Warsaw SerialCon dobiegła końca. Drugi sezon potwierdził nam, że rodzima scena seriali nie ma się czego wstydzić, a co raz liczniejsze współprace z globalnymi gigantami streamingowymi są tego najlepszym przykładem. Festiwal przyniósł liczne dyskusje, doskonałe spotkania z najlepszymi gwiazdami i przede wszystkim seanse światowych produkcji. Wszystko to obudowane niezapomnianymi emocjami w blaskach Warszawy, która ponownie okazała się prawdziwym domem dla seriali! Dziękujemy, że byliście z nami! Najlepszy Polski Serial Roku 2025 (25.000,00 zł)
• "Heweliusz
", reż. Jan Holoubek
(Netflix) Najlepsza rola żeńska (10.000,00 zł)
• Lena Góra
– "Przesmyk
", reż. Jan P. Matuszyński
(HBO Max) Najlepsza rola męska (10.000,00 zł)
• Robert Więckiewicz
– "Minuta Ciszy 2
", reż. Jacek Lusiński
(Canal+) Najlepsza reżyseria (10.000,00 zł)
• Jan Holoubek
– "Heweliusz
" (Netflix) Najlepsze zdjęcia (10.000,00 zł)
• Bartłomiej Kaczmarek
– "Heweliusz
", reż. Jan Holoubek
(Netflix) Najlepsza reżyseria obsady (10.000,00 zł)
• Marta Kownacka – "Aniela
", reż. Katarzyna Adamik
(Netflix) Najlepszy scenariusz (10.000,00 zł)
• Karolina Szymczyk-Majchrzak
, Dana Łukasińska
, Jan P. Matuszyński
– "Przesmyk
", reż. Jan P. Matuszyński
(HBO Max) Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon (10.000,00 zł)
ex aequo:
• Karolina Bruchnicka
– "Minuta Ciszy 2
", reż. Jacek Lusiński
(Canal+)
• Anna Karczmarczyk
– "Czarna Śmierć
", reż. Piotr Trzaskalski
(TVP) Nagroda Publiczności (10.000,00 zł)
• "Heweliusz
", reż. Jan Holoubek
(Netflix) Nagroda im. Kasi Bajki
• Katarzyna Czajka-Kominiarczuk