Filmy i wystawa poświęcona Władysławowi Ślesickiemu w kinie Iluzjon

– mówi Adam Ślesicki, syn reżysera. –Tytuł wystawy i retrospektywy "Władysław Ślesicki – jest niepowtarzalny" został zaczerpnięty z napisanego w 1966 r. przez Stanisława Janickiego artykułu:Wystawa została przygotowana przez Piotra Pławuszewskiego oraz zespół Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i zaprezentowana po raz pierwszy na festiwalu OFF Cinema w 2013 roku. Otwarciu wystawy w Warszawie towarzyszyć będzie promocja książki napisanej przez kuratora pt. "Po swojemu. Kino Władysława Ślesickiego".Tematem, do którego często powracał Władysław Ślesicki był los mieszkańców polskiej prowincji, chyba najpiękniej przedstawiony w. Film został doceniony w Wenecji , gdzie otrzymał Grand Prix oraz w Krakowie , gdzie został wyróżniony Złotym Lajkonikiem (1966 r.). Wśród innych nagradzanych dokumentów znalazły się(Złoty Smok na Krakowskim Festiwalu Filmowym w 1962 r.) oraz(Srebrny Lajkoniki na KFF w 1964 r.).W programie Kina Iluzjon znalazł się również nakręcony wspólnie z Kazimierzem Karabaszem dokument, opowiadający o młodzieży z warszawskiej Pragi (1957 r.) oraz fabuły. Najpopularniejszą z nich –(1973 r.) – obejrzało ponad 30 mln widzów, dzięki tej frekwencji zdobyła w polskim box office drugie miejsce, zaraz po. Filmem otwarcia retrospektywy będzie natomiast, w której Ślesicki opowiedział wojenną historię młodych harcerzy z Szarych Szeregów po upadku Powstania Warszawskiego. Film inspirowany był jego własnymi przeżyciami.Filmy Władysława Ślesickiego były nagradzane nie tylko w Wenecji i Krakowie, ale i w Lipsku, Kordobie (Grand Prix), Buenos Aires, Bergamo (Nagroda Główna), Guadalajarze i Oberhausen. W 1969 roku reżyser otrzymał nagrodę indywidualną II stopnia Ministra Kultury i Sztuki, a w roku 1976 odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku Stowarzyszenia Filmowców Polskich nagrodziło go za wybitny wkład w rozwój polskiej kinematografii, a pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za osiągnięcia w pracy twórczej na rzecz rozwoju polskiej kinematografii.Zakończenie retrospektywy uświetni 5 listopada o godz. 21.00 koncert "Dźwięki z pustego obszaru" z muzyką do filmów Władysława Ślesickiego . Wystąpi Marzena Majcher z zespołem: Andrzej Wojciechowski, Michał Pałka-Keff., ul. Dąbrowskiego 81, Warszawa12.00 – czytanie książki "Z Tomkiem i Moniką w pustyni i w puszczy", oraz spotkanie z synem Władysława Ślesickiego, producentem filmowym Adamem Ślesickim, ul. Narbutta 50A, Warszawa18.00 – wernisaż wystawy, promocja książki – Kino Iluzjon – foyer19.00 – projekcja "Droga daleka przed nami" – Kino Iluzjon – sala Mała Czarna, ul. Narbutta 50A, Warszawa16.00 – projekcja "W pustyni i w puszczy" cz. I – Kino Iluzjon – sala Mała Czarna18.00 – projekcja "W pustyni i w puszczy" cz. II – Kino Iluzjon – sala Mała Czarna, ul. Narbutta 50A, Warszawa19.00 – projekcja –zestaw dokumentalny I – Kino Iluzjon – sala Mała Czarna, ul. Narbutta 50A, Warszawa19.00 – projekcja – zestaw dokumentalny II – Kino Iluzjon – sala Mała Czarna, ul. Narbutta 50A, Warszawa19.00 – projekcja – zestaw dokumentalny III – Kino Iluzjon – sala Mała Czarna –21.00 – koncert – "Dźwięki z pustego obszaru" – muzyka do filmów Władysława Ślesickiego - Marzena Majcher z zespołem: Andrzej Wojciechowski, Michał Pałka-Keff – Kino Iluzjon – sala Stolica22.00 – finisaż wystawy – Kino Iluzjon – foyer.