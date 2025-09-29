Newsy Gry Inne To już koniec! EA przestanie być spółką giełdową
Inne / Gry

To już koniec! EA przestanie być spółką giełdową

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Wtkup+akcji+Electronic+Arts+za+55+miliard%C3%B3w+dolar%C3%B3w.+Firma+przestanie+by%C4%87+sp%C3%B3%C5%82k%C4%85+gie%C5%82dow%C4%85-163169
To już koniec! EA przestanie być spółką giełdową
źródło: Getty Images
autor: Chesnot
To, o czym mówiło się od jakiegoś czasu, wkrótce stanie się faktem: Electronic Arts potwierdziło, że dojdzie do wykupu spółki. Kwota transakcji to niebagatelne 55 miliardów dolarów.

Zięć Donalda Trumpa jednym z właścicieli EA

Jest to jedna z największych tego rodzaju akcji w historii. Zgodnie z podjętą umową udziałowcy otrzymają po 210 dolarów za akcję. To cena o 25% wyższa od tej, jaką za akcje płacono na giełdzie jeszcze 25 września.

Nowymi właścicielami będą: firma inwestycyjna Silver Lake, Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej oraz Affinity Partners - firma Jareda Kushnera, prywatnie zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Tak komentuje sprawę Andrew Wilson, CEO Electronic Arts:

Nasze zespoły pełne twórczej kreatywności i pasji stworzyły niezwykłe doświadczenia dla setek milionów fanów i zbudowały niektóre z najbardziej znanych growych marek na świecie. Ten moment to uznanie ich niesamowitej pracy. Patrząc w przyszłość możemy obiecać, że dale będziemy przesuwać granice rozrywki i technologii, otwierając nowe możliwości. Razem z naszymi partnerami stworzymy transformacyjne doświadczenia, które będą inspirować przyszłe pokolenia. Jestem bardziej podekscytowany niż kiedykolwiek wcześniej myśląc o przyszłości, którą właśnie tworzymy.

Wykup firmy powinien zostać sfinalizowany w pierwszym kwartale 2027 roku. 

Najnowsze Newsy

Filmy

Simpsonowie wracają do kin

4 komentarze
VOD Seriale

"Heweliusz": Przedpremierowe pokazy w Szczecinie i Gdyni

Filmy Multimedia

TYLKO U NAS: zdjęcia z folkowego horroru od producentów "Wiedźmina"

7 komentarzy
VOD Filmy Wideo

George Clooney zmęczoną gwiazdą w zwiastunie filmu "Jay Kelly"

4 komentarze
Filmy

Pierwsza gwiazda kina stworzona przez AI. Aktorzy są w furii

83 komentarze

Donato Carrisi powraca z nową trzymającą w napięciu zagadką!

Filmy

Ostatnia rola Terence'a Stampa. Czy film ujrzy światło dzienne?

1 komentarz