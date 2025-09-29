To już koniec! EA przestanie być spółką giełdową

To, o czym mówiło się od jakiegoś czasu, wkrótce stanie się faktem: Electronic Arts potwierdziło, że dojdzie do wykupu spółki. Kwota transakcji to niebagatelne 55 miliardów dolarów.



Zięć Donalda Trumpa jednym z właścicieli EA



Jest to jedna z największych tego rodzaju akcji w historii. Zgodnie z podjętą umową udziałowcy otrzymają po 210 dolarów za akcję. To cena o 25% wyższa od tej, jaką za akcje płacono na giełdzie jeszcze 25 września.



Nowymi właścicielami będą: firma inwestycyjna Silver Lake, Publiczny Fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej oraz Affinity Partners - firma Jareda Kushnera, prywatnie zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.



Tak komentuje sprawę Andrew Wilson, CEO Electronic Arts:



Nasze zespoły pełne twórczej kreatywności i pasji stworzyły niezwykłe doświadczenia dla setek milionów fanów i zbudowały niektóre z najbardziej znanych growych marek na świecie. Ten moment to uznanie ich niesamowitej pracy. Patrząc w przyszłość możemy obiecać, że dale będziemy przesuwać granice rozrywki i technologii, otwierając nowe możliwości. Razem z naszymi partnerami stworzymy transformacyjne doświadczenia, które będą inspirować przyszłe pokolenia. Jestem bardziej podekscytowany niż kiedykolwiek wcześniej myśląc o przyszłości, którą właśnie tworzymy.



Wykup firmy powinien zostać sfinalizowany w pierwszym kwartale 2027 roku.