Simpsonowie wracają do kin. Nowy film w 2027 roku

Simpsonowie wracają do kin! Disney ogłosił, że w przygotowaniu jest kontynuacja filmu "Simpsonowie: Wersja kinowa", który miał premierę w 2007 roku. Jego sequel zaplanowano na 2027 rok.
Nowy film o Simpsonach na horyzoncie Informację o tym, że nadciąga kolejny pełnometrażowy film o rodzinie Simpsonów ujawniono na Instagramie 20th Century Studios.
Produkcję zapowiada grafika, na której dłoń Homera Simpsona
sięga po pączek pokryty lukrowanymi dwójkami. "Homer wraca na dokładkę", głosi podpis. Juhu! Simpsonowie wracają do kin z zupełnie nowym filmem 23 lipca 2027 roku!
, czytamy na Instagramie. Zobaczcie post:
Na razie nie poznaliśmy szczegółów fabuły filmu.
"Simpsonowie: Wersja kinowa" – zwiastun
O czym opowiadał film "Simpsonowie: Wersja kinowa"?
W filmie osnutym na przebojowym serialu telewizyjnym Homer musi ocalić świat przed katastrofą, którą sam sprowokował. Wszystko zaczyna się od Homera, jego nowej świnki domowej i cieknącej cysterny - kombinacji, która doprowadza do nieszczęścia, jakiego miasto Springfield jeszcze nie doświadczyło. Kiedy Marge jest przerażona horrendalną gafą Homera, do domostwa Simpsonów puka żądny zemsty tłum. Rodzinie udaje się zbiec, ale wkrótce idzie w rozsypkę z powodu toczących ją konfliktów i nieznajomości miejsca.
Społeczność Springfield ma wszelkie powody, by domagać się głów Simpsonów. Kataklizm zapoczątkowany przez Homera zwróciło uwagę prezydenta USA Arnolda Schwarzeneggera (Harry Shearer
) oraz szefa Agencji Ochrony Środowiska Russa Cargilla (Albert Brooks
). "Wie pan, prezydencie - mówi Cargill - kiedy powołał mnie pan do agencji, gratulowano panu mianowania największego szczęściarza Ameryki szefem najbardziej nieszczęsnej agencji rządowej. A dlaczego przyjąłem tę robotę? Ponieważ jestem bogatym człowiekiem, który chce się czymś odwdzięczyć. Nie pieniędzmi, ale czymś konkretnym". Tym konkretem okaże się diabelski plan opanowania katastrofy.
Kiedy losy Springfield i świata wiszą na włosku, Homer podejmuje osobistą odyseję odkupienia - począwszy od uzyskania przebaczenia Marge, poprzez zjednoczenie rozbitej rodziny aż po ocalenie rodzinnego miasta.