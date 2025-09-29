"Heweliusz": Netflix zapowiada przedpremierowe pokazy w Szczecinie i Gdyni

Netflix zaprasza na przedpremierowe pokazy serialu Heweliusz w Szczecinie i Gdyni – wyjątkowe wydarzenia dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i Gdańskiego.
Pięcioodcinkowy serial "Heweliusz
" w reżyserii Jana Holoubka
zadebiutuje w serwisie Netflix i będzie dostępny dla widzów na całym świecie już 5 listopada 2025 roku. Przed premierą w Netfliksie to właśnie mieszkańcy Pomorza Zachodniego i Gdańskiego jako pierwsi na świecie będą mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć dwa pierwsze odcinki Heweliusza oraz spotkać twórców i obsadę.
W sobotę 18 października 2025 roku o godz. 17.00 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oraz w niedzielę 19 października 2025 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym o godz. 14.00 i godz. 17.00 odbędą się przedpremierowe pokazy tej wyczekiwanej produkcji Netflixa. Po projekcji z widzami w Szczecinie i Gdyni spotkają się m.in. reżyser Jan Holoubek
, producentka Anna Kępińska
, scenarzysta Kasper Bajon
oraz odtwórcy jednych z głównych ról – Magdalena Różczka
i Konrad Eleryk
.
"Heweliusz
" inspirowany jest największą powojenną katastrofą morską w Polsce, która na zawsze zmieniła losy wielu rodzin Pomorza i nie tylko. To serial fabularny – tajemniczy i pełen zwrotów akcji dramat, w którym losy bohaterów oraz wydarzenia na morzu zostały oparte na licznych wątkach, wspomnieniach i źródłach dotyczących tragedii promu Jan Heweliusz. Produkcja nie tylko ukazuje katastrofę, ale także jej konsekwencje – walkę o sprawiedliwość, godność i pamięć w czasach społecznej transformacji.
Przedpremierowe projekcje w Szczecinie i Gdyni mają szczególny wymiar – to tutaj serialowa historia Heweliusza po raz pierwszy spotka się z miejscem, gdzie pamięć o tragedii oraz losach ludzi morza jest szczególnie obecna, a sama opowieść zyskuje wyjątkowe znaczenie właśnie nad Bałtykiem.
Informacje o biletachBezpłatne zaproszenia
na pokazy serialu Heweliusz będzie można odebrać (odpowiadając na jedno proste pytanie):
11 października w godzinach 12:00–16:00 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie;
10 października w godzinach 18:00–21:00 w recepcji Gdyńskiego Centrum Filmowego.
Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwa zaproszenia na jeden z pokazów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o przedpremierowych pokazach w mediach społecznościowych. Szczegóły dostępne będą na oficjalnych profilach Netflix oraz miasta Szczecin i miasta Gdynia, a także na stronach wydarzeń na Facebooku: TUTAJ
informacje o pokazie w Szczecinie. TUTAJ
informacje o pokazie w Gdyni.
"Heweliusz" – zwiastun