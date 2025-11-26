Forum filmowe w aplikacji – jeszcze więcej miejsca na dyskusje! 

Twoje ulubione forum nareszcie w aplikacji Filmwebu! Teraz jeszcze łatwiej możesz uczestniczyć w dyskusjach o filmach, serialach, grach, programach i ludziach kina. Dodawaj wątki, komentuj, lajkuj i obserwuj to, co dla Ciebie najciekawsze. Sprawdź, co przygotowaliśmy.
Rozmawiaj, komentuj, lajkuj
Forum to przestrzeń do rozmów. Dodawaj nowe wątki, komentuj, odpowiadaj i reaguj na wypowiedzi innych. Nowością jest możliwość lajkowania komentarzy - prosty sposób, by docenić ciekawe opinie i wskazać innym najlepsze głosy w dyskusji.
Podążaj za rozmową
Lista odpowiedzi jest teraz przejrzysta i wygodnie wyświetlana bezpośrednio pod treścią wątku. Dzięki temu łatwo nadążysz za rozmową i nie zgubisz się w dyskusji.
Przeglądaj tematy po swojemu
Masz ochotę na najgorętsze tematy? A może wolisz odkrywać nowe? Forum w aplikacji zyskało nowe opcje sortowania, które ułatwią Ci znalezienie tego, co najbardziej Cię interesuje. Zmodyfikowany algorytm wyświetlania dba, by świeże wątki też miały szansę zostać zauważone, a dyskusje były bardziej różnorodne.
Poznaj opinie innych forumowiczów
Każdy uczestnik dyskusji ma teraz przy swoim nicku ikonę, która pokazuje jego ocenę danej produkcji (np. 8 ⭐️, "Chcę obejrzeć", "Nie interesuje mnie"). To dodatkowy kontekst w dyskusji, który ułatwia zrozumienie opinii i zachęca do własnych ocen.
Obserwuj to, co Cię interesuje
Dodawaj do listy obserwowanych fora lub tematy, które Cię ciekawią, i wracaj do nich, kiedy tylko chcesz. Najciekawsze rozmowy zawsze będą pod ręką – w Twoim profilu, w sekcji Forum. To tam znajdziesz wszystkie fora i wątki, które dodałeś do obserwowanych, a także tematy, które sam utworzyłeś.
Forum w aplikacji Filmwebu to nowe możliwości, wygoda i jeszcze więcej okazji do rozmów o świecie kina. Dołącz do dyskusji, podziel się swoją opinią i odkryj, co myślą inni!
Aplikacja Filmweb jest dostępna za darmo na smartfony z systemem iOS
oraz Android
. Funkcja forum działa już w najnowszych wersjach aplikacji: od wersji 1.2.61 na iOS oraz od wersji 1.1.184 na Androidzie.