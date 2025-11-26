Newsy Forum filmowe w aplikacji – jeszcze więcej miejsca na dyskusje! 
news

Forum filmowe w aplikacji – jeszcze więcej miejsca na dyskusje! 

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Forum+w+aplikacji+Filmwebu-164106
Forum filmowe w aplikacji – jeszcze więcej miejsca na dyskusje! 
Twoje ulubione forum nareszcie w aplikacji Filmwebu! Teraz jeszcze łatwiej możesz uczestniczyć w dyskusjach o filmach, serialach, grach, programach i ludziach kina. Dodawaj wątki, komentuj, lajkuj i obserwuj to, co dla Ciebie najciekawsze. Sprawdź, co przygotowaliśmy.

Rozmawiaj, komentuj, lajkuj


Forum_Artykuł_Grafika_01.png


Forum to przestrzeń do rozmów. Dodawaj nowe wątki, komentuj, odpowiadaj i reaguj na wypowiedzi innych. Nowością jest możliwość lajkowania komentarzy - prosty sposób, by docenić ciekawe opinie i wskazać innym najlepsze głosy w dyskusji.

 Podążaj za rozmową


Forum_Artykuł_Grafika_02.png

Lista odpowiedzi jest teraz przejrzysta i wygodnie wyświetlana bezpośrednio pod treścią wątku. Dzięki temu łatwo nadążysz za rozmową i nie zgubisz się w dyskusji.

 Przeglądaj tematy po swojemu


Forum_Artykuł_Grafika_03.png

Masz ochotę na najgorętsze tematy? A może wolisz odkrywać nowe? Forum w aplikacji zyskało nowe opcje sortowania, które ułatwią Ci znalezienie tego, co najbardziej Cię interesuje. Zmodyfikowany algorytm wyświetlania dba, by świeże wątki też miały szansę zostać zauważone, a dyskusje były bardziej różnorodne. 

 Poznaj opinie innych forumowiczów


Forum_Artykuł_Grafika_05.png

Każdy uczestnik dyskusji ma teraz przy swoim nicku ikonę, która pokazuje jego ocenę danej produkcji (np. 8 ⭐️, "Chcę obejrzeć", "Nie interesuje mnie"). To dodatkowy kontekst w dyskusji, który ułatwia zrozumienie opinii i zachęca do własnych ocen.

 Obserwuj to, co Cię interesuje


Forum_Artykuł_Grafika_04.png

Dodawaj do listy obserwowanych fora lub tematy, które Cię ciekawią, i wracaj do nich, kiedy tylko chcesz. Najciekawsze rozmowy zawsze będą pod ręką – w Twoim profilu, w sekcji Forum. To tam znajdziesz wszystkie fora i wątki, które dodałeś do obserwowanych, a także tematy, które sam utworzyłeś.

Forum w aplikacji Filmwebu to nowe możliwości, wygoda i jeszcze więcej okazji do rozmów o świecie kina. Dołącz do dyskusji, podziel się swoją opinią i odkryj, co myślą inni!

Aplikacja Filmweb jest dostępna za darmo na smartfony z systemem iOS oraz Android. Funkcja forum działa już w najnowszych wersjach aplikacji: od wersji 1.2.61 na iOS oraz od wersji 1.1.184 na Androidzie.


Najnowsze Newsy

Gry

"Death Stranding 2" wkrótce na PC

Gry

Gra "Destiny 3" wreszcie w planach

Gry

Nowy koszmar już nadszedł. "A.I.L.A: debiutuje na konsolach i PC

DiCaprio zasłużył na Oscara? "Przetrwać w Nowym Jorku" dziś o 20:00 w Iluzjonie

4 komentarze
Filmy

Dziecko czy psiecko? Nadchodzi nowe "Baby Boom"

5 komentarzy
Filmy Wideo

PREMIERA: "Zapiski śmiertelnika" - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem

2 komentarze
VOD Seriale

Co robią fani "Strangers Things" w oczekiwaniu na 5. sezon?

10 komentarzy