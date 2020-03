Furia francuskich telewizji na odkodowany Canal+

Niedawno pisaliśmy o tym, że francuski Canal+ odkodował swoje kanały na dwa tygodnie. W ten sposób włączył się do akcji mającej sprawić, by w ogarniętej koronawirusową pandemią Francji jej mieszkańcy pozostali w domach. Jednak po czterech dniach koncern musiał się wycofać ze swojej decyzji.Powodem była furia ogólnodostępnych francuskich stacji telewizyjnych. Ich zdaniem Canal+ swoją ofertą odkodowanych kanałów działał z pogwałceniem prawa i naraził inne stacje na poważne straty finansowe.Chodzi bowiem o to, że filmy na kanałach płatnych mogą pojawić się nie wcześniej niż cztery miesiące po premierze kinowej. Natomiast na kanałach ogólnodostępnych taki film może pojawić się dopiero 22 miesiące po kinowej premierze.Przeciwko tej praktyce bardzo ostro zaprotestowała m.in. stacja M6, która za duże pieniądze kupiła prawa do disnejowskiego superhitu. Tymczasem Canal+ miał za kilka dni pokazać go u siebie. Teraz widowisko obejrzą wyłącznie osoby płacące abonament Canal+.Tymczasem władze Francji zdecydowały się o czasowej zmianie przepisów dotyczących tego, kiedy filmy mogą być prezentowane w telewizji. Nowe prawo zezwala CNC do wydawania zgody na przyspieszenie telewizyjnych premier filmów, które przez zamknięcie w tym kraju kin nie są dostępne na dużych ekranach. Przepisy te zostały przyjęte przy sprzeciwie właścicieli kin.