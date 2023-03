Gąsiorowska, Lubos, Nosowska i Szroeder w nowym projekcie filmowym "Rój"

Self-publishing w polskim kinie!

O produkcji było już głośno na etapie pozyskiwania środków -jest pierwszym w historii polskiego rynku filmowego obrazem współfinansowanym przez społeczność ponad 300 inwestorów indywidualnych. W środowisku filmowym scenariusz zebrał dobre recenzje, a sam projekt został wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Filmowych Regiofun. W powstanie filmu zaangażowało się wielu cenionych i nagradzanych twórców i twórczyń.Reżyserski debiut Bartka Bali przede wszystkim jednak zadaje wiele ważnych pytań. Jak żyć na symbolicznej bezludnej wyspie? Jak faktycznie może wyglądać egzystencja ludzi odciętych od świata? A wreszcie, czy układanie świata "na nowo" jest dobrym sposobem na wolność? Poruszane wątki i tematy w filmie wydają się być bardzo aktualne:- mówi reżyser filmu.Zdjęcia realizowane były nad Morzem Bałtyckim. Na potrzeby filmu została zaprojektowana i zbudowana kompletna osada rodziny na wyspie, która w pieczołowity sposób odwzorowuje świat bohaterów zamieszkujących to miejsce od 10 lat.będzie dostępny tylko online. Oficjalna strona twórców filmroj.pl jest równocześnie platformą dystrybucyjną, na której widzowie będą mogli wykupić dostęp i obejrzeć film.- Łukasz Siódmok, Prezes Zarządu Rój SA.Przedsprzedaż trwa do 10 maja, koszt dostępu do filmu to: 24,99 zł. Na widzów, którzy wykupią dostęp w preorderze czekają materiały exclusive - m.in.: making of teledysku, którego reżyserem jest Igor Ignacy Leśniewski ( ajgorignacy ), kulisy powstawania wybranych scen i unikalne materiały z przygotowań do realizacji filmu, a także wywiady z twórczyniami i twórcami. Oficjalna premiera filmu nastąpi 11 maja na filmroj.pl