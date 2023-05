Zło jest w nas. Już dziś premiera filmu "RÓJ"

O czym jest film?

- mówi Bartek Bala , reżyser filmu. RÓJ " to historia rodziny, która w walce o wolność i niezależność zmienia swoje dotychczasowe życie i zamieszkuje na odizolowanej od rzeczywistości wyspie. Rodzice i dwójka ich dorastających dzieci żyją w zgodzie z naturą. Żyją zgodnie z ideą samowystarczalności, minimalizmu, ekologii, a dzięki rytuałom tworzą namiastkę wspólnoty. W tym układzie to ojciec jest głową rodziny i decyduje o jej losie, uczy przetrwania, wpaja ideę absolutnej wolności, dającą poczucie szczęścia, jakie niesie życie z dala od cywilizacji. Podział ról i zasady wydają się proste, jednak szybko pojawiają się rywalizacja i bunt. Piętrzące się rodzinne problemy i napięcia zaczynają zakłócać dotychczasowy spokój i relacje, zmieniając układ sił w rodzinie. Sytuację pogarsza kolejna zima, która może być wyjątkowo trudna, a zapasy jedzenia i wody mogą się okazać niewystarczające. W głowach członków rodziny rodzi się strach, zostają postawieni przed coraz trudniejszymi wyborami… RÓJ " to wciągający dramat psychologiczny, poruszający ważne tematy egzystencjalne i problemy dzisiejszego świata. Twórcy liczą, że film skłoni publiczność do refleksji nad istotą pojęcia wolności i wyborami, jakie podejmujemy, próbując ją osiągnąć.Debiut Bartka Bali to pierwszy polski film finansowany metodą crowdinvestingu, który powstał dzięki trzystu indywidualnym inwestorom.