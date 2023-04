Jak przetrwać na bezludnej wyspie? Jest już zwiastun filmu "RÓJ"

Gąsiorowska, Lubos, Litwiniak i Wojciechowski w starciu z naturą

Czego publiczność może spodziewać się po filmieo powrocie do natury i uniwersalnym wymiarze filmu.Scenerią filmu są niesamowite nadbałtyckie krajobrazy, rozległe klify, lasy, plaże i morze - zdjęcia realizowane były w Orzechowie Morskim. Towarzyszką rodziny każdego dnia jest natura, która odgrywa niezwykle ważną rolę w filmie. Bohaterowie odrzucają myślenie o wyglądzie, zdrowiu psychicznym i fizycznym, rezygnują z dóbr materialnych, stawiają na ekologię i samowystarczalność.mówibędzie dostępny tylko online. Oficjalna strona twórców filmroj.pl jest równocześnie platformą dystrybucyjną, na której widzowie będą mogli wykupić dostęp i obejrzeć film. Przedsprzedaż trwa do 10 maja, koszt dostępu to: 24,99 zł. Na widzów, którzy wykupią dostęp w preorderze czekają materiały exclusive - m.in.: kulisy powstawania wybranych scen i unikalne materiały z przygotowań do realizacji filmu, a także wywiady z twórczyniami i twórcami.