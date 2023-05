WALKIE TALKIE: Roma Gąsiorowska - aktorka do zadań specjalnych

Nowy model, stare części. „Walkie Talkie” to autorski filmowy podcast Michała Walkiewicza. Kiedyś na antenie Newonce.radio. Dziś - w jeszcze lepszej, odświeżonej formule - na Filmwebie. Rozmowy z ludźmi kina, analizy filmów, relacje z festiwali, podsumowania na gorąco. Last but not least - gra w Nie Uwierzysz Co Się Stało! Jeżeli kochacie kino, seriale, gry wideo, słowem - całą popkulturę, to trafiliście pod właściwy adres.- aktorka znana z takich filmów jak " Ki ", " Wojna polsko-ruska ", czy " Sala samobójców " i założycielka szkoły aktorskiej aktoRstudio. Posłuchajcie jej opowieści o oczyszczającej pracy w teatrze, artystycznej gorączce, która nie pozwala skupić się wyłącznie na kinie, dwóch światach na planach u Jerzego Stuhra Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify