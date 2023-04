Green filming, trash design i lokacja, której już nie ma, czyli kulisy powstawania filmu "RÓJ"

Pełne działanie w myśl idei green filmingu

Lokacja, której już nie ma

Gongi, harfy i wokale Romy Gąsiorowskiej

Prace nad organizacją produkcji filmu " RÓJ " w reżyserii Bartka Bali trwały 9 miesięcy. Podczas 33 dni zdjęciowych realizowanych głównie nad Morzem Bałtyckim, 2 dni zdjęć podwodnych odbyły się w Centrum Nurkowym Diving Marina "Koparki". Specjalnie zbudowana podwodna scenografia z posadzonymi wodorostami imitowała dno morskie. Plenerowy charakter zdjęć (w tym na otwartym morzu) sprawił, że twórcy i twórczynie często walczyli z żywiołami na planie i trudnymi warunkami atmosferycznymi.Jednym z priorytetowych założeń produkcji była realizacja filmowa w zgodzie z naturą. Poprzez swoje działania na planie twórcy chcieli pozytywnie wpłynąć na otaczającą ich przyrodę (np. poprzez zasiedlenie nowych uli pszczołami). Zespół współpracował również z urzędami sprawującymi pieczę nad obszarami chronionymi, spełniał wszelkie wytyczne normy pozwalające na realizację minimalizującą ryzyko ingerencji w naturę. Prowadzono także konsultacje ze specjalistami ds. zwierząt, dzięki którym wdrożono rekomendacje dotyczące realizacji produkcji w sposób przyjazny dla zwierząt i środowiska. Ograniczono liczbę sprzętu oświetleniowego w plenerach, korzystano z naturalnych warunków przyrodniczych. Na planie używano wielorazowych naczyń i termosów, co pozwoliło na znaczną eliminację śmieci. Dodatkowo dołożono wszelkich starań, aby materiały do recyklingu trafiały do odpowiednio oznaczonych pojemników.Kostiumy do filmu zostały wykonane w sposób ekologiczny z używanych materiałów i ubrań z drugiej ręki. Peruki przygotowano w proekologiczny sposób z wykorzystaniem włókien recyklingowanych. Mało rzeczy zostało potraktowanych jednorazowo. Kostiumy i elementy scenografii po zakończeniu zdjęć zyskały kolejne życie. Twórcy korzystali także z wielu pożyczonych rekwizytów, które wróciły do swoich właścicieli.Sztormy na przełomie 2021 i 2022 roku spowodowały osunięcie klifów w Orzechowie Morskim, tworząc zupełnie nowy krajobraz. Drogi dojazdowe do lokacji zostały odcięte, a zatem nikt już nigdy nie będzie mógł przeprowadzić tam tego typu realizacji. Abrazja postępuje na klifach przybrzeżnych powodując ich cofanie o 20% rocznie w głąb lądu. Dzięki dokumentacji tej przestrzeni następne pokolenia będą mogły poznać naturalny krajobraz Polski, którego niedługo może zabraknąć.Na potrzeby filmu " RÓJ " została zaprojektowana i zbudowana kompletna osada rodziny na wyspie, która w pieczołowity sposób odwzorowuje świat bohaterów zamieszkujących to miejsce od 10 lat. W produkcji zadbano o detale rekwizytów oraz charakteryzacji bohaterów żyjących w zgodzie z naturą, ale także zmagających się z nią.Świat filmu tworzy również warstwa muzyczna, za którą odpowiada wielokrotnie nagradzany kompozytor młodego pokolenia, Paweł Górniak . W tworzeniu soundtracku pomagał zespół blisko 60 osób z całego świata. Znalazły się na nim nagrania instrumentalne dwumetrowych gongów, harf kryształowych, wokale Romy Gąsiorowskiej , wokalistek zespołu Żywiołak i Mehehe. Łukasz Sabat wykonał realizacje dźwiękowe na woodwinds, w sesjach nagraniowych wzięło udział także ponad 30 osób z Sofia Session Orchestra.