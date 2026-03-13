Newsy Gry Gaming Copilot trafi na konsole Xbox
Gry

Gaming Copilot trafi na konsole Xbox

Gaming Copilot trafi na konsole Xbox
Microsoft ogłasza rozszerzenie projektu asystenta AI Gaming Copilot. W tym roku pojawi się on na konsolach.

Gaming Copilot w fazie beta



Gaming Copilot pozostaje w fazie beta od ubiegłego roku. Dotychczas był obecny na PC, ROG Xbox Ally oraz na mobile'u. Teraz Sonali Yadav ogłosił, że w tym roku growy Copilot zawita również na konsolach obecnej generacji (chodzi zapewne o Xbox Series X/S).

W obecnej formie asystent AI Gaming Copilot pozwala graczom na zadawanie pytań dotyczących właśnie granych gier (np. grając w "Minecraft" można zadać pytanie: "przypomnij mi, czego potrzebuję, żeby zrobić miecz"). Asystent może też zaproponować nowe gry lub też podać informacje dotyczące szczegółów konta.

Na razie nie ma dokładnej daty wprowadzenia Copilota na konsolach.

