Garrett Hedlund gwiazdą ekranizacji "Dirt Music"

) zagra główną rolę w filmie. Będzie to ekranizacja powieści Tima Wintona nominowanej swego czasu do nagrody Bookera.Główną kobiecą rolę zagra Kelly Macdonald ). Za reżyserię odpowie Gregor Jordan ). Scenariusz napisał Jack Thorne ). Zdjęcia mają ruszyć w październiku.Nie jest to pierwsze podejście do ekranizacjiPonad dekadę temu film miał nakręcić Phillip Noyce , a do zagrania głównych ról zaangażowano Colina Farrella Osadzony w dramatycznym krajobrazie zachodniej Australiiopowiada historię Luthera Foxa. Ten złamany przez życie mężczyzna stara się przetrwać pracując nielegalnie jako rybak. Nim cała jego rodzina zginęła w wypadku samochodowym, Fox wiódł szczęśliwe życie, uprawiając melony, licząc gwiazdy i grając wieczorami na ukochanej gitarze. Teraz całe jego istnienie ma na celu wyłącznie zapomnienie przeszłości. Tak się dzieje do czasu, gdy poznaje Georgie Jutland, żonę jednego z najbogatszych miejscowych rybaków. Znów zaczyna marzyć o ukochanej "brudnej muzyce", wszystkim co można grać na werandzie, lub w altanie. Ważne, by nie korzystać z elektryczności. Serce Luthera znów zaczyna bić.