Twórca "Dojrzewania" pisze nowy serial. James Norton w głównej roli

"Wavewalker: Breaking Free" – James Norton wypłynie z rodziną w 10-letni rejs

James Norton – skąd go znamy?

opisała swoje autentyczne doświadczenia rodzinne. Gdy była dzieckiem, jej ojciec oznajmił, że sprzedał dom, kupił łódkę i cała rodzina wyrusza w rejs dookoła świata. Podróż została zaplanowana na rok-dwa lata. W rzeczywistości trwała jednak dekadę. Przez cały ten czas mała Suzanne marzyła o powrocie do domu.jest więc w pewnym sensie opowieścią o spełnianiu marzeń i największej przygodzie życia, a z drugiej o traumatycznym doświadczeniu naznaczonym wyczerpaniem, brakiem bezpieczeństwa, a także dziecięcej radości i edukacji.Ojciec Suzanne jawi się w jej opowieści z jednej strony jako inspirująca, charyzmatyczna i cudowną osoba, a z drugiej jako zapatrzony w siebie, toksyczny narcyz. W tę właśnie rolę wcieli się sam Norton . Początkowo aktor miał serial jedynie produkować, ale jak wyznał: Norton będzie "Wavewalker: Breaking Free" produkował poprzez studio Rabbit Track, które prowadzi z Kitty Kaletsky James Norton grał m.in. w serialu " Happy Valley " o policjantce mierzącej się nie tylko z lokalną przestępczością, ale też śmiercią córki. Norton wcielił się w mężczyznę, którego bohaterka obwinia o jej śmierć. Mogliśmy go też oglądać w takich filmach, jak " Nieszczególne miejsce ", " Co widać i słychać " z Amandą Seyfried oraz m.in. " Obywatelu Jonesie " w reżyserii Agnieszki Holland . Norton ma też w swojej filmografii występ w serialu " Czarne lustro ", a na początku tego roku ogłoszono, że zagra w trzecim sezonie " Rodu smoka ".