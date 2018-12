Geoffrey Rush ponownie oskarżony o molestowanie

Getty Images © Mark Metcalfe

Znana z Yael Stone oskarżyła Geoffreya Rusha o molestowanie seksualne. To nie pierwsze takie zarzuty pod adresem aktora znanego m.in. zczy serii filmów o Piratach z Karaibów.W opublikowanym w sobotnim The New York Times wywiadzie australijska aktorka wspomina niewłaściwe zachowanie aktora, z którym pracowała w 2010 roku przy spektaklu teatralnym. Stone miała wówczas 25 lat a Rush - 59. Kobieta wypomina aktorowi szereg zachowań - od dziwnych po skandaliczne. Rush podobno prosił ją o pomoc w wyjęciu szkieł kontaktowych i zdjęciu kostiumu; niezaproszony dołączył do niej, gdy drzemała między rannymi a wieczornymi spektaklami; tańczył przed nią nago; podglądał ją za pomocą lusterka, kiedy brała prysznic i wysyłał jej esemesy o "coraz bardziej seksualnej treści". Rush wystosował oświadczenie, w którym twierdzi, że oskarżenia są "niezgodne z prawdą i w wielu przypadkach wyjęte z kontekstu"., napisał.W marcu aktor wygrał proces o zniesławienie z gazetą The Daily Telegraph. Magazyn opublikował artykuł, z którego wynikało, że Rush zachowywał się nieodpowiednio względem kobiet podczas prac nad teatralną wersją "Króla Leara".