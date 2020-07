Geoffrey Rush ponownie wygrywa w sądzie

Sąd w Sydney odrzucił apelację wydawców gazety The Daily Telegraph w procesie o zniesławienie Geoffreya Rusha . Dwa lata temu sąd stanął po stronie aktora, teraz Sąd Federalny podtrzymał werdykt.Aktor znany m.in. z " Piratów z Karaibów " oraz " Jak zostać królem " udał się do sądu w poszukiwaniu zadośćuczynienia za oskarżenia gazety The Daily Telegraph, która opublikowała artykuł, z którego wynikało, że Rush zachowywał się nieodpowiednio względem aktorki Eryn Jean Norvill podczas prac nad teatralną wersją "Króla Leara".Sędziowie uznali zarówno, że doszło do zniesławienia aktora przez gazetę, jak i podtrzymali stanowisko w kwestii wysokości finansowego zadośćuczynienia. Aktor ma otrzymać 2 mln dolarów w ramach rekompensaty za negatywny wpływ artykułu The Daily Telegraph na jego zdrowie i karierę. Rush był czterokrotnie nominowany do Oscara, raz otrzymał statuetkę - za występ w filmie " Blask " (1996). Otrzymał też m.n. Companion of the Order of Australia, najwyższe odznaczenie dla obywatela Australii - w uznaniu jego wkładu w sztukę.