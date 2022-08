Gorący filmowy wieczór z Hardinem i Tessą! Maraton "After" powraca

Gorąca opowieść o miłości i namiętności, które wywracają świat bohaterów do góry nogami powraca na ekrany kin. Ognisty romans z cyklu opartego na bestsellerowych książkach autorstwa Anny Todd zwieńczy finał czteroczęściowej sagi podczas niepowtarzalnego Maratonu "AFTER". Nie może Cię zabraknąć na jednym z najgorętszych wydarzeń filmowych tego roku: Maratonie "AFTER" w Multikinie i Cinema3D!

Podczas Maratonu After zagramy:

"After" (2019) – 106 min

"After 2" (2020) – 105 min

"After. Ocal Mnie" (2021) – 99 min

"After 4. Bez siebie nie przetrwamy" (2022) – 105 min

Maraton AFTER w Multikinie i Cinema3D – już 26 sierpnia!

W trakcie Maratonu widzowie obejrzą 4 części uwielbianej sagi " After ", w tym premierowo najnowszą – " After 4 ". Bez siebie nie przetrwamy. Czwarta część stanowi kontynuację miłosnych zawirowań burzliwego związku Tessy i Hardina, podczas której bohaterowie zostaną wystawieni na kolejną próbę.Co tym razem przyniesie im los? Czy to początek końca ich związku? Czy przeszłość rozdzieli ich na zawsze? Na te i inne pytania widzowie poznają odpowiedź już 26 sierpnia, w trakcie MARATONU AFTER w Multikinie i Cinema3DW rolach głównych ponownie zobaczymy Josephine Langford oraz Hero Fiennesa Tiffina Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta.Tessa wciąż nie potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi, po tym co między nimi zaszło. Aby wyleczyć się z namiętności, rzuca się w wir pracy.Tessa dostaje propozycję pracy na drugim końcu kraju, co Hardin oczywiście nie przyjmuje zbyt entuzjastycznie. Jakby tego było mało oboje muszą zmierzyć się z szokującymi rodzinnymi tajemnicami. Gdy na horyzoncie pojawia się tajemniczy "kolega" Tessy, to Hardin zaczyna szaleć z zazdrości...Na jaw wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków, okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimi. Czy ten ostatni raz Tessa znajdzie w sobie siłę, by pomóc ukochanemu zmierzyć się z demonami przeszłości?Maraton After odbędzie się w 39 kinach sieci Multikino oraz Cinema3D ( z wyłączeniem Multikina Sopot, Lublin, Stary Browar, Młociny Poznań 51 i Jaworzna )Szczegółowy wydarzenia oraz cennik biletów znajdują się na stronach www.multikino.pl oraz www.cinema3d.pl