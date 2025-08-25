Serial "Harry Potter": Młodzi aktorzy dotarli na peron 9 i 3/4

Zdjęcia do serialowego "Harry'ego Pottera" trwają w najlepsze w Wielkiej Brytanii, o czym na każdym kroku przypominają nam zachodni dziennikarze. W Londynie ma miejsce dziennikarska obława, jako że zdjęcia bądź nagrania pracy na planie są wysoko cenione przez portale na całym świecie. Między innymi dlatego portal Comic Book Movie dzieli się dziś właśnie pierwszym nagraniem z wejścia na słynną stację King's Cross, gdzie z peronu 9 i 3/4 młodzi adepci wyruszą w dalszą podróż do szkoły magii i czarodziejstwa.
"Harry Potter": ujęcia ze stacji King's Cross
Na nagraniach podanych dalej przez portal CBM widzimy wyraźnie młodych aktorów przekraczających bramy stacji King's Cross. Dziennikarzom udało się uchwycić w biegu filmowego Rona
(Alastair Stout
), Ginny
(Gracie Cochrane
) oraz Molly Weasley
(Katherine Parkinson
). Rudowłosy przyjaciel Harry'ego Pottera
został zauważony w wyjątkowej koszulce z logo ekipy Armat z Chudley – jego ulubionej drużyny quidditcha. Wideo z udziałem aktorów załączamy poniżej:
"Harry Potter": szczegóły serialu
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący sześć odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W obsadzie oprócz Stouta
, Cochrane
i Parkinson
znaleźli się m.in. Dominic McLaughlin
(Harry Potter
), Nick Frost
(Hagrid
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
Harry Potter to na pozór zwyczajny chłopiec mieszkający u swojego wujostwa na Privet Drive 4, w komórce pod schodami. W dzień swoich jedenastych urodzin izolowany od świata młodzieniec dowiaduje się od wielkiego, ale przemiłego Hagrida, że jest czarodziejem i od urodzenia jest zapisany do elitarnej szkoły dla czarodziejów. Ta informacja wywraca do góry nogami dotychczasowe życie Harry’ego, a niewyjaśnione sytuacje nabierają nowego sensu. Okazuje się, że rodzice chłopca także byli czarodziejami i wcale nie zginęli w wypadku samochodowym lecz zostali zabici przez najpotężniejszego czarnoksiężnika wszech czasów, Lorda Voldemorta. 11-latek dowiaduje się także, że jest jedyną osobą, która przeżyła jego atak. Wyruszając do nowej szkoły chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że Voldemort wcale się nie poddał i nadal pragnie jego śmierci…