Gra "Indiana Jones i Wielki Krąg" trafi na PlayStation 5 już 17 kwietnia

Dwie legendy gatunku – Troy Baker Nolan North – rozmawiają o tym, czym charakteryzuje się wspaniała przygoda, i ujawniają datę premiery gry " Indiana Jones i Wielki Krąg " na PlayStation 5 tutaj:Gracze PlayStation 5 przygotowują się do wcielenia się w słynnego poszukiwacza przygód i przeżycia przygody godnej prawdziwego Indiany Jonesa™, której akcja rozgrywa się w 1937 roku, pomiędzy wydarzeniami z filmów " Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej arki "™ oraz " Indiana Jones i ostatnia krucjata "™. W tej kinowej przygodzie dla pojedynczego gracza gracze użyją bicza i sprytu Indy’ego, aby przemierzać oparty na fabule świat przygód, wciągającej akcji i intrygujących zagadek. Łącząc skrytą infiltrację, walkę wręcz z widokiem z perspektywy pierwszej osoby i strzelanie, aby skradać się, walczyć i rozwiązywać łamigłówki, staw czoła złowrogim siłom na całym świecie jako Indiana Jones Gra " Indiana Jones i Wielki Krąg " została zoptymalizowana wizualnie pod kątem konsoli PlayStation 5 Pro. Wraz z premierą na PlayStation 5 gracze mogą spodziewać się nowych umiejętności związanych z biczem:Dzięki "Sezonowi na wroga" trafienie przeciwnika biczem sprawia, że przez pewien czas odnosi on więcej obrażeń od kolejnych ataków, a "Przetasowanie" umożliwia rozbrajanie wrogów, w wyniku którego ich broń wypada w kierunku Indy’ego. Nowe umiejętności będą dostępne na wszystkich platformach od 15 kwietnia.Cyfrowe zamówienia przedpremierowe na wersję na konsole PlayStation 5 są już dostępne. Więcej informacji na temat dostępności fizycznych zamówień przedpremierowych można uzyskać u lokalnych sprzedawców. Cyfrowe zamówienie można składać tutaj: https://www.playstation.com/pl-pl/games/indiana-jones-and-the-great-circle/ Składając zamówienie przedpremierowe, masz do wyboru następujące edycje i wydania:– Standardowa Edycja – wydanie cyfrowe i fizyczne– Edycja Premium – wydanie cyfrowe i fizyczne– Pakiet Kolekcjonerski – tylko wydanie fizyczneWszyscy gracze, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, otrzymają Pakiet Ostatniej Krucjaty™ z garniturem podróżnym i biczem poskramiacza lwów. Edycja Premium zapewni dostęp do nadchodzącego dodatku fabularnego "Indiana Jones i Wielki Krąg: Zakon Olbrzymów", który trafi w ręce graczy jeszcze w tym roku, a także do stroju Świątyni Zagłady™ i cyfrowego albumu graficznego. Cyfrowe Ulepszenie do Edycji Premium, które oferuje wszystkie powyższe dodatki, będzie dostępne w sprzedaży od 17 kwietnia dla posiadaczy podstawowej wersji gry. Cyfrowe i fizyczne Edycje Premium wraz z Zestawem Kolekcjonerskim zapewnią dwudniowy wcześniejszy dostęp, który rozpocznie się 15 kwietnia.Zestaw Kolekcjonerski zawiera 11-calowy globus Wielkiego Kręgu z łamigłówką, która po rozwiązaniu odblokowuje ukryty schowek. Zestaw zawiera również replikę artefaktu Wszechstworzyciela, dziennik przygody i ozdobne pudełko Jumbo SteelBook®, a także wspomnianą powyżej zawartość cyfrową. Szczegółowe informacje na temat Edycji Kolekcjonerskiej gry " Indiana Jones i Wielki Krąg "można znaleźć tutaj: https://indianajones.bethesda.net/pl-PL/buy-now Gra " Indiana Jones i Wielki Krąg " będzie dostępna. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie https://indianajones.bethesda.net/pl-PL