Greta Gerwig z nagrodą USC za scenariusz "Małych kobietek"

Rada Biblioteczna USC (University of Southern California) przyznała swoje coroczne nagrody dla najlepszych scenariuszy adaptowanych. Zwyciężczynią została Greta Gerwig za przeniesienie na ekranDla miłośników Gerwig to bardzo dobra wiadomość także o tyle, że nagrody USC niemal niezawodnie zapowiadają, kto w danym roku zdobędzie Oscara w tej samej kategorii. Dla Gerwig byłaby to pierwsza statuetka Akademii.W kategorii telewizyjnej natomiast The Scripters nagrodziło Phoebe Waller-Bridge za scenariusz pierwszego odcinka jej serialubędącego adaptacją napisanej przez nią sztuki.Uroczysta gala odbyła się 25 stycznia.