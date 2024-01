"Barbie" wyjątkiem od reguły? Ile kobiet pracowało nad największymi hitami 2023 roku?

Ile kobiet pracowało nad najbardziej dochodowymi filmami 2023 roku?

Centrum Badań nad Obecnością Kobiet w Telewizji i Filmie na Uniwersytecie Stanowym w San Diego wzięło pod lupę 250 najbardziej dochodowych produkcji 2023 roku. Tylko za 16% z nich stały kobiety, co oznacza dwuprocentowy spadek w stosunku do poprzedniego roku. Postęp widać po zawężeniu obiektu badań do 100 najbardziej dochodowych produkcji – kobiety zrealizowały 14% z nich, czyli o 3% więcej niż w ubiegłym roku.Ogółem kobiety stanowiły 22% wszystkich osób wykonujących pracę reżyserów, scenarzystów, producentów i producentów wykonawczych, montażystów i operatorów. To kolejny spadek – o 2% – w stosunku do 2022 roku. Co więcej, kluczowymi twórcami 75% najbardziej dochodowych filmów byli mężczyźni. Tylko nad 4% z nich pracowało 10 lub więcej kobiet.Wśród twórców 250 najbardziej dochodowych filmów 2023 roku znalazło się 26% producentek, 24% producentek wykonawczych, 21% montażystek, 17% scenarzystek, 14% kompozytorek (tu warto odnotować wzrost aż o 6%) i 7% operatorek. Badania wykazały też, że jeśli stanowisko reżyserki zajmowała kobieta, znacznie wzrastała liczba kobiet wśród kluczowych twórców filmu: scenarzystek (61%), montażystek (35%), operatorek (10%), kompozytorek (26%). Dla porównania, kiedy za sterami produkcji stali mężczyźni, pracowało z nimi 9% scenarzystek, 18% montażystek, 7% operatorek i 11% kompozytorek.Poza " Barbie " na liście 250 najbardziej dochodowych filmów 2023 roku znalazły się m.in. " Kokainowy miś Elizabeth Banks , " Poprzednie życie Celine Song , "Anatomia upadku" Justine Triet , " Priscilla Sofii Coppoli czy " Saltburn Zapraszamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ":Idealne życie Barbie ( Margot Robbie ) zakłócają niespodziewane myśli o śmierci. Aby naprawić sytuację, lalka musi odnaleźć dziewczynkę, która się nią bawi. W podróży do Prawdziwego Świata postanawia towarzyszyć jej Ken ( Ryan Gosling ). Zobaczcie zwiastun: