Najlepsze filmy dla kobiet. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Jeden z ikonicznych kobiecych duetów w historii kina, film kultowy pod batutą Ridleya Scotta . Przyjaźń " Thelmy i Louise " wytrzymuje upływ czasu, nadal pokazując głęboką relację dwóch koleżanek, które stają same w kontrze do reszty świata. Ich podróż jest wyzwoleniem od obleśnych facetów, swoich problemów i widmowego ciężaru tych czających się tuż za rogiem. Oprócz intrygi, humoru i akcji, największą wartością filmu są właśnie jego bohaterki - zupełnie zwykłe osoby postawione w niezwykłej sytuacji, a przez to takie prawdziwe. Wśród filmów dla kobiet to rzadkie zjawisko, nawet jeśli mówimy o tytule, w którym główne role zagrały takie aktorki jak Susan Sarandon oraz Geena Davis . Nieśmiertelna relacja do dziś pozostaje wyznacznikiem jak scenariuszowo budować ekranowe przyjaciółki.