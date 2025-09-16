Gry dla dorosłych bez wczesnego dostępu na Steam

Trwa konflikt twórców gier dla dorosłych z Valve, właścicielem platformy Steam. Najnowszy front dotyczy wczesnego dostępu.



Kolejne obostrzenia dla twórców gier dla dorosłych



Przypomnijmy, że ze względu na naciski operatorów realizujących płatności internetowe Valve ograniczyło dostęp grom dla dorosłych do platformy Steam. Wiele tytułów z dnia na dzień zniknęło z oferty.



Ale na tym nie koniec. Twórcy nowych gier dla dorosłych mają problem z dodaniem swoich tytułów do oferty Steam. Przekonał się o tym ostatnio Dammitbird.



Studio chciało wprowadzić do wczesnego dostępu grę "Heavy Hearts". To gra erotyczna, w której gracz wciela się w postać mającą na celu powstrzymanie wyginięcia ludzkości. Można tego dokonać tylko w jeden sposób – rozmnażanie.



Niestety gracze nie otrzymają możliwości sprawdzenia tytułu. Valve nie zezwoliło na wczesny dostęp twierdząc, że ta funkcja nie jest przeznaczona dla gier poruszających dorosłe tematy ("mature themes"). Dammitbird może spróbować dodać grę ponownie, kiedy już będzie w pełni gotowa. Czy jednak wtedy zostanie zaakceptowana?



Na razie nie jest jasne, jak szeroko rozumiane jest przez Valve pojęcie "dorosłych tematów" (mature themes). Przekonamy się o tym zapewne wkrótce, kiedy kolejni deweloperzy poskarżą się w mediach społecznościowych na zablokowanie ich tytułów.