Gugu Mbatha-Raw legendarną pielęgniarką podczas wojny krymskiej

) zagra główną rolę w filmie biograficznym. W obsadzie są również Sam Worthington ), Sylvia Hoeks ) i Sean Delaney ).Obraz przybliży postać Mary Seacole. Urodziła się w 1805 roku na Jamajce ze związku czarnoskórej kobiety ze szkockim oficerem. Od matki nauczyła się sposobów leczenia afrykańskich chorób. W 1854 roku, kiedy po wybuchu wojny krymskiej wojska brytyjskie wysłano do walki z Rosją, Seacole wyjechała do Anglii, gdzie chciała wstąpić do grupy sióstr Miłosierdzia organizowanej przez Florence Nightingale, która miała nieść pomoc rannym żołnierzom. Został odprawiona z kwitkiem ze względu na kolor skóry. Nie poddała się jednak i za własne pieniądze popłynęła na Krym, gdzie otworzyła sklepik służący przede wszystkim jako klinika dla rannych i chorych żołnierzy. Pacjenci byli jej tak wdzięczni, że po wojnie, kiedy groziła jej nędza, zorganizowali zbiórkę pieniędzy.Film wyreżyseruje Charlie Stratton ) według scenariusza, który napisał we współpracy z Dianne Houston Marnie Dickens . Zdjęcia kręcone będą na Malcie, w Londynie i Rumunii.