Guy Ritchie nakręci serial "Dżentelmeni" dla platformy Netflix?

"Dżentelmeni" - serial w drodze

Getty Images © Dave M. Benett

"Dżentelmeni" - o czym opowiadał film?

Serialowa wersja filmu " Dżentelmeni " najprawdopodobniej zadebiutuje na platformie Netflix. Serwis streamingowy prowadzi właśnie negocjacje w tej sprawie. Twórca pierwowzoru Guy Ritchie jest zaangażowany w projekt.Odcinkowa wersja " Dżentelmenów " powraca do korzeni projektu, który początkowo miał być właśnie serialem. W 2019 roku Guy Ritchie zrealizował go jednak w formie filmu pełnometrażowego. Ritchie napisał scenariusz pilota " The Gentlemen " i ma wyreżyserować dwa pierwsze odcinki. Na razie nie wiemy nic o fabule ani obsadzie projektu.Za produkcję odpowiadają studia Miramax TV i Moonage. Wśród producentów są Ivan Atkinson Film " Dżentelmeni " opowiadał o Mickeyu Pearsonie - Amerykaninie, który zbudował w Anglii narkotykowe imperium. Pewnego dnia roznosi się plotka, że Pearson chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.W obsadzie filmu znaleźli się Matthew McConaughey