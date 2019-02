Gwiazda "Gry o tron" demonem w sequelu "Domu grozy"

Getty Images © David M. Benett



Znana z serialu Natalie Dormer dołączyła do obsadyAkcja kontynuacji/spin-offurozpocznie się w Los Angeles Roku Pańskiego 1938, kiedy to w mieście panowała napięta sytuacja na tle rasowym i ekonomicznym. Gdy miastem wstrząsa makabryczna zbrodnia, detektyw Tiago Vega ( Daniel Zovatto ) zostanie wciągnięty w epicką opowieść, w której pojawiają się wątki z bogatej historii Los Angeles: od budowy pierwszych dróg szybkiego ruchu i wpływów kultury meksykańskiej na lokalny folklor, przez akcje sabotażystów pracujących dla III Rzeszy, po narodziny radiowego ewangelizmu. Bardzo szybko Tiago i jego rodzina staną do walki z potężnymi siłami, które grożą ich zniszczeniem. Dormer wcieli się w postać demona imieniem Magda. To potężny sojusznik i jeszcze bardziej niebezpieczny przeciwnik. Magda może przybierać dowolną postać, z czego będzie często i chętnie korzystać.Zdjęcia do serialu rozpoczną się jeszcze w tym roku. Data premiery nie została na razie ujawniona.