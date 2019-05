Gwiazda "Nienawiści, którą dajesz" w serialu Damiena Chazelle'a

Getty Images © Dan MacMedan

) wystąpi u boku Joanny Kulig André Hollanda w serialu. Jego twórcą jest zdobywca Oscara Damien Chazelle to dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczyć się będzie wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich, tętniącym życiem mieście. Stenberg wcieli się w Julie, nastoletnią córkę muzyka Elliota ( Holland ). Dziewczyna pojawia się bez zapowiedzi w Paryżu i zmusza mężczyznę do konfrontacji z przeszłością.Serial powstaje dla platformy Netflix. Składać się będzie z ośmiu odcinków. Zdjęcia ruszają wiosną.