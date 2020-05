WIDEO: Joanna Kulig śpiewa "Między ciszą a ciszą"

Z okazji dzisiejszej premiery " The Eddy " fani Joanny Kulig mogą zobaczyć aktorkę wykonującą piosenkę Grzegorza Turnaua "Między ciszą a ciszą" w wyjątkowej scenerii z serialu. Obejrzyjcie wideo:Sony Music Masterworks oraz Arista Records udostępnili także oficjalną ścieżkę dźwiękową z oryginalnymi utworami z serialu: "The Eddy: Songs by Glen Ballard & Randy Kerber from the Netfix Original Series". Na albumie znajduje się 20 oryginalnych współczesnych piosenek jazzowych. Pierwsza część składająca się z 16 utworów, została nagrana na żywo w trakcie kręcenia serialu. W wykonaniu Joanny Kulig można wysłuchać m.in. "Kiss me in the Morning", "Let it go" czy "The Eddy". W części bisowej znajdują się cztery utwory studyjne z wokalem Jorji Smith, St. Vincent i Julii Harriman.