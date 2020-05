Już teraz na Netflix możecie obejrzeć serial Damiena Chazelle'a The Eddy ". Jedną z głównych ról gra w nim Joanna Kulig , która wciela się w piosenkarkę Maję – dziewczynę Elliota ( André Holland ), managera jej zespołu i właściciela tytułowego klubu. Z tej okazji zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie , w której możecie wybrać najlepszy film o tematyce muzycznej. Wszystkie produkcje możecie obejrzeć na platformie Netlix. ANKIETĘ znajdziecie TUTAJ . Do dzieła!