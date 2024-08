Gwiazda "Przesilenia zimowego" zagra Anthony'ego Bourdaina?

Biografia Anthony’ego Bourdaina - co wiemy?

Kręcony w całości w Nowym Jorku film produkowany będzie przez studio A24. Dla młodego Dominica Sessy będzie to druga po " Przesileniu zimowym " poważna rola dramatyczna, z którym twórcy wiążą wielkie nadzieje. Casting sugeruje, że biografia będzie w znacznej mierze skupiała się na wczesnych etapach życia kulinarnego guru amerykańskiej kuchni i osobowości medialnej.Reżyserem projektu ma zostać Matt Johnson , twórca i aktor kojarzony z niedawnego " BlackBerry ". Za scenariusz odpowiadają Todd Bartels i Lou Howe. Jak na razie nie wiadomo, czy Sessa będzie jedynym aktorem, który wcieli się w nadchodzącej biografii w postać Bourdaina - na ten moment amerykańscy dziennikarze informują jedynie o jego aktorskim zaangażowaniu w projekt, milcząc na temat innych decyzji castingowych.Przypomnijmy, że Anthony Bourdain zyskał popularność jako kronikarz undergroundowej nowojorskiej sceny restauracyjnej dzięki wydanemu przez siebie pamiętnikowi "Kitchen Confidential". Następnie rozgłos przyniosła mu telewizja i programy podróżniczo-kulinarne z "No Reservations" czy "Parts Unknown", którego był gospodarzem aż do śmierci w 2018 roku. Bourdain uwiódł amerykańską publiczność swoim wyrazistym, medialnym charakterem i do dziś uchodzi za absolutną ikonę świata gastronomii.