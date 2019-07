Gwiazda "Stranger Things" wybrała nowy projekt

Getty Images © Dominique Charriau

Gwiazda serialu Charlie Heaton , zagra główną rolę w komedii romantycznejTytułowy bohater wiedzie beztroski żywot do czasu, gdy odkrywa, że jego przyjaciółka z dzieciństwa zamieniła ich historię miłosną sprzed lat w scenariusz filmu. Teraz musi powrócić do rodzinnej miejscowości i skonfrontować się z nią. Będzie to oczywiście doskonała okazja do przewartościowania życiowych priorytetów.Twórcy opisują całość jako odważną reinterpretację gatunku - komedię romantyczną "bez romantyzmu i humoru".Za kamerą stanie Ashley Cahill ). Zdjęcia ruszają w październiku w Anglii. Film nie ma jeszcze daty premiery.