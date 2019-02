Gwiazda "Uciekaj!" legendą Czarnych Panter

Getty Images © Jamie McCarthy



) zagra główną rolę w filmie. Obraz, który wyprodukuje reżyser Ryan Coogler , opowie o legendzie Czarnych Panter Fredzie Hamptonie.Urodzony w 1948 roku Hampton był afroamerykańskim działaczem społecznym. Na studiach włączył się do walki o równouprawnienie czarnoskórych obywateli USA. Początkowo działał w NAACP. W 1966 roku przeszedł do Partii Czarnych Panter, gdzie stał się jednym z przywódców oddziału chicagowskiego organizacji. Jego działania wzbudziły zainteresowanie FBI. W 1969 roku zaczęto masowe akcje nalotów i aresztowania. 4 grudnia do siedziby partii w Chicago po raz kolejny wkroczyli agenci. Wywiązała się strzelania. Hampton został zastrzelony we własnym łóżku. FBI twierdziło, że ogień otworzyli członkowie Czarnych Panter, jednak badania balistyczne wykazały, że tylko jeden nabój pochodził z broni działaczy partii, a ponad 100 wystrzelili agenci. Po dymisji Nixona wyszło też na jaw, że ochroniarz Hamptona był w rzeczywistości agentem FBI.W obsadzie jest też Lakeith Stanfield jako William O'Neal, którego współpraca z FBI okazała się kluczowa w skutecznym zlikwidowaniu Hamptona. Za kamerą stanie Shaka King , który napisał też scenariusz we współpracy z Willem Bersonem Nie jest to pierwszy projekt na temat śmierci Hamptona. W 2017 roku zapowiadano, że Antoine Fuqua planuje film dla Sony Pictures oparty na książce Jeffreya Haasa "The Assassination Of Fred Hampton: How The FBI And The Chicago Police Murdered A Black Panther". Stan tego projektu nie jest znany.