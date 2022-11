Daniel Kaluuya w ekranowym uniwersum Spider-Mana

"Spider-Man: Across the Spider-Verse": co wiemy o filmie?



Laureat Oscara Daniel Kaluuya (" Nie! ") dołączył do obsady filmu animowanego " Spider-Man: Across the Spider-Verse ", kontynuacji " Spider-Mana Uniwersum ". Brytyjski aktor użyczy głosu postaci znanej jako Spider-Punk.W nowym filmie Miles Morales Shameik Moore ) opuści Brooklyn i wyruszy w podróż po multiwersum. Połączy siły z Gwen Stacy Hailee Steinfeld ) i Miguelem O’Harą ( Oscar Isaac ) alias Spider-Manem 2099, aby zmierzyć się z najpotężniejszym złoczyńcą, jakiego kiedykolwiek spotkał. The Spot, bo o nim mowa, potrafi przenosić się pomiędzy różnymi wymiarami multiwersum.Spider-Punk (w cywilu Hobart "Hobie" Brown) to stosunkowo nowa postać w świecie Marvela. Stworzony przez Dana Slotta i Oliviera Coipela bohater zadebiutował na kartach komiksów w 2015 roku. Bezdomny nastolatek zyskał supermoce, dzięki czemu stał się obrońcą uciśnionych mieszkańców Nowego Jorku.Autorami scenariusza " Spider-Man: Across the Spider-Verse " są Phil Lord Chris Miller oraz Dave Callaham . Stanowiska reżyserów piastują Joaquim Dos Santos Spider-Man: Across the Spider-Verse " trafi do kin 2 czerwca 2023 roku. Rok później na ekranach zadebiutuje jego kontynuacja " Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ".W 2021 roku Kaluuya otrzymał Oscara za drugoplanową rolę w filmie " Judasz i Czarny Mesjasz ". Aktor ma na koncie również nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za występ w " Uciekaj! ". Inne znane tytuły z jego udziałem to " Czarna Pantera ", " Queen i Slim ", " Sicario " oraz serial " Czarne Lustro ".