Gwiazdy "Star Wars" i MCU w serialu reżysera "Zniewolonego"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Steve McQueen szykuje serial. Teraz znamy już gwiazdy projektu. Są to: John Boyega (nowa trylogia) i Letitia Wright pomyślany jest jako antologia, która opowie pięć historii powiązanych tematycznie i rozgrywających w tym samym środowisku imigrantów z byłych brytyjskich kolonii na Karaibach. Akcja rozpocznie się w 1968 roku, gdy w Ladbroke Grove, w zachodnim Londynie, otwiera się restauracja The Mangrove. Wokół niej tworzy się wspólnota, która z czasem stanie się jądrem oporu przeciwko rasistowskiej opresji.W serialu wystąpią również: Malachi Kirby Jack Lowden . Całość powstaje dla BBC we współpracy z Amazonem.